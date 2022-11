Agguato a Brindisi: ucciso 19enne

Un giovane di 19 anni è stato ucciso a Brindisi durante un agguato: fatali per la vittima due colpi d'arma da fuoco.

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Francavilla Fontana (Brindisi) in un agguato avvenuto in via Occhibianchi.

La giovane vittima sarebbe stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco, con i Carabinieri che sono subito accorsi sul posto trovando il cadavere disteso per terra.

Stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che quello consumatosi a Brindisi sia un omicidio.