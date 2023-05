Agricoltura, bando Ocm miele: 903 mila euro per 143 aziende siciliane

Previsto un maxi finanziamento che verrà ripartito fra le varie azioni e distribuito a 140 imprese ammesse all'aiuto

Pubblicate le graduatorie delle aziende siciliane di apicoltura ammesse al contributo Ocm miele della Regione Siciliana per l’anno 2023. Il bando ‘Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele’ relativo alla campagna apistica 2023, pubblicato dal dipartimento Agricoltura e scaduto a metà marzo, ha previsto un finanziamento complessivo di 903mila euro ripartito fra le varie azioni e distribuito a 140 aziende ammesse all’aiuto. A beneficiare dei contributi economici sono apicoltori sia singoli che in forma associata.

Le tre macro-azioni

Previste tre macro-azioni: una sui servizi di assistenza tecnica, consulenza, informazione e scambio delle migliori prassi – anche tramite la creazione di reti – agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori; un’altra riguarda gli investimenti di immobilizzazioni materiali e immateriali per il contrasto alle malattie degli alveari, per la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, oltre ad azioni per il ripopolamento del patrimonio apistico e l’acquisto di attrezzature; la terza è dedicata alla promozione, comunicazione e commercializzazione per sensibilizzare i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura mediante campagne educative e di comunicazione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.