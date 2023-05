Agrigento, 22enne tenta furto in un negozio: arrestato

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune.

E’ entrato in un negozio di cosmetici e prodotti per la casa per tentare l’ennesimo furto, ma, recidivo questa volta viene fermato. Ad arrestare un ventiduenne già noto alle forze dell’ordine gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Su di lui i sospetti che possa essere l’autore di decine di furti avvenuti nel centro cittadino negli ultimi giorni.

Tentativo di fuga

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune. Il ventiduenne, una volta sorpreso dai poliziotti nel negozio di cosmetici, ha tentato una inutile fuga, ma dopo un breve inseguimento gli agenti lo hanno fermato.