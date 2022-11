Agrigento, 370 mila euro per le strade della zona Centro-Nord

Interventi di manutenzione straordinaria sulle Sp 26-C, 26-D e 75. Prevista la risagomatura dei tracciati, il ripristino delle opere di presidio stradale e la rimozione di detriti e fanghiglia

AGRIGENTO – Viabilità ancora in primo piano nell’attività del Libero Consorzio comunale. Come annunciato nei giorni scorsi dall’Ente intermedio, infatti, saranno presto interessate da lavori di manutenzione straordinaria tre strade provinciali della zona Centro-Nord.

Si tratta in particolare, come si legge in una nota diffusa dal Libero Consorzio “delle Strade provinciali n. 26-C Santo Stefano Quisquina-confine provincia di Palermo, numero 26-D Borgo Pasquale-Valledolmo e numero 75 Siculiana-Montallegro, per la cui messa in sicurezza è stato firmato il contratto d’appalto tra il Libero Consorzio comunale di Agrigento e l’impresa Seg Srls di Agrigento, aggiudicataria della relativa gara effettuata in modalità telematica tramite procedura negoziata (Legge 120/2020), e aggiudicata con un ribasso del 33,518% (importo contrattuale complessivo di 371.181,47 euro più Iva, compresi 16.500,00 euro per oneri di sicurezza)”.

I lavori sono stati progettati dallo Staff tecnico del Settore Infrastrutture stradali del Libero Consorzio e finanziati dal ministero delle Infrastrutture con Decreto ministeriale numero 49/2018 (“Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane”) e dovranno essere eseguiti entro 365 giorni dalla consegna.

Nello specifico, sono previsti diversi interventi, tra cui la risagomatura dei tracciati, il ripristino di opere di presidio stradale e la costruzione di nuove cunette, posa di gabbionate per contenere lo scivolamento di terreni e detriti da monte sul piano viabile, rimozione di detriti e fanghiglia, manutenzione della segnaletica stradale e delle barriere di protezione incidentate.

Un ulteriore sforzo, quello del Libero Consorzio nell’ottica di garantire una sempre più sicura percorrenza delle strade di competenza a tutti gli automobilisti. Più volte, in particolare dopo la zoppa riforma per la riorganizzazione degli Enti intermedi (che il nuovo presidente della Regione, Renato Schifani, ha più volte detto di voler cambiare) è stata denunciata le difficoltà nell’assicurare adeguati servizi ai cittadini nei settori di competenza, fra cui figurano proprio le strade. Ma assicurare una sufficiente qualità nei collegamenti è essenziale, non soltanto per tutelare l’incolumità degli utenti della strada, ma anche per non penalizzare ulteriormente un’economia locale già zoppicante che rischia di finire in ginocchio.