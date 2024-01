Agrigento, un anno trampolino di lancio in vista del 2025

L’assessore Ciulla ha tracciato un bilancio degli ultimi dodici mesi e guardato ai prossimi obiettivi e alle manifestazioni che verranno, compreso l’atteso anno da Capitale della Cultura

AGRIGENTO – Un bilancio di quanto fatto nel 2023, conclusosi con il concerto di capodanno in piazza Marconi e uno sguardo agli appuntamenti in vista per il nuovo anno, che porterà la Città dei Templi verso quel 2025 in cui ricoprirà il ruolo di Capitale italiana della Cultura. Le riflessioni sono dell’assessore comunale alla Cultura, Turismo e Spettacolo Costantino Ciulla, che le ha condivise con la comunità proprio in questi primi giorni di gennaio.

Riferendosi ai risultati del concerto di fine anno, il rappresentante della Giunta comunale si è detto “ampiamente soddisfatto perché in centro città, in piazza Marconi e nelle vie adiacenti, nonostante le numerose organizzazioni di veglioni ed eventi nell’hinterland, si sono riversate migliaia di persone. Questo fa assolutamente bene all’economia locale ed alla promozione della nostra città”.

“Adesso – ha aggiunto – è tempo di guardare solo avanti e a un 2024 nel quale bisogna attuare importanti azioni che ci guideranno verso il 2025, anno in cui Agrigento celebrerà la designazione di Capitale italiana della Cultura, opportunità che, ne sono fermamente convinto, cambierà per sempre le sorti del nostro territorio. Certo si guarda anche ai prossimi eventi, a iniziare dalla prossima edizione del Mandorlo in Fiore, per la quale abbiamo divulgato un brevissimo video di presentazione delle date ufficiali proprio in occasione del concerto di Capodanno. Il Mandorlo in fiore si svolgerà dunque dal 9 al 17 marzo: sono già state avviate nei giorni scorsi le interlocuzioni con i gruppi internazionali ed è al lavoro il team che garantirà l’ottima riuscita della 76^ edizione”.

Per l’assessore Costantino Ciulla Agrigento “deve puntare sempre più in alto e alla promozione di quella che è ‘destinata’, step by step, a diventare una meta turistica degna di questo titolo. Per questo puntiamo anche e stiamo lavorando a una importante vetrina anche negli eventi fieristici internazionali, prima fra tutte, in ordine cronologico, la prossima Bit (Borsa internazionale del turismo) 2024, che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024.

L’assessore comunale alla Cultura ha concluso dicendosi “consapevole che la strada intrapresa è ardua e tutta in salita”, ma sottolineando allo stesso tempo come-“operando in sinergia e nell’esclusivo interesse della città si potranno raggiungere importanti traguardi”.