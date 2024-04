Agrigento, avviso per attivare un Pronto intervento sociale

Il Comune ha reso noto che è possibile presentare domanda per accreditarsi al fine di creare un Albo di prestatori di servizi per interventi di inclusione. L’invito è rivolto a enti del Terzo settore e/o imprese

AGRIGENTO – Con una nota il Comune ha reso noto che è possibile presentare domanda per l’accreditamento al servizio di pronto intervento sociale al fine di creare un Albo di fornitori e/o prestatori di servizi rivolto a enti del Terzo Settore e/o imprese esercenti l’attività commerciale in ottemperanza a tutte le misure messe in campo dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione siciliana, che prevedono interventi e servizi di inclusione a favore delle persone in condizioni di povertà o anche marginalità, attraverso l’erogazione di voucher di Pronto intervento sociale.

A chi è rivolto l’avviso

Il presente avviso è rivolto a: operatori economici del Terzo settore iscritti al Runts – esercenti del settore abbigliamento, calzature, farmacie, supermercati, ristoranti, rosticcerie, panifici, sanitarie, cartolibrerie, ottici, alberghi, B&b, strutture di prima e seconda accoglienza per minori e adulti , case protette per inabili, comunità per donne vittime di violenza, ragazze madri e gestanti in difficoltà, comunità alloggio per anziani, centri diurni, agenzie di onoranze funebri.

Come presentare la domanda

Gli operatori economici e/o gli esercenti, ciascuno per la propria tipologia, ove interessati, dovranno registrarsi sulla piattaforma servizi sociali web al seguente indirizzo web https://www.servizisocialiweb.it, ai fini del necessario accreditamento e per la successiva erogazione, del servizio che dovrà essere reso attraverso voucher digitali, previa presa in carico dell’utente, per i servizi ritenuti necessari, dall’assistente sociale in turnazione, al fine di poter fronteggiare la situazione di emergenza.

Per presentare la domanda, bisogna procedere con l’accreditamento dell’apposita istanza da compilare rigorosamente online in ogni sua parte sulla piattaforma “Servizi sociali web” visibile cliccando sulla home page del Comune di Agrigento, capofila del distretto, nella sezione “Avvisi” e/o al seguente link: www.servizisocialiweb.it.

Ai fini della compilazione dell’istanza di accreditamento, l’operatore economico dovrà, ove non fosse ancora registrato, effettuare la registrazione, e dall’apposita sezione “Bandi” cliccare su “Mostra bando” compilare i form proposti, inserire la documentazione richiesta e procedere con “Invia Adesione”.

Non appena i dati richiesti saranno inseriti nella loro interezza, l’utente riceverà sulla propria e-mail da: socialservicedigital@gmail.com la conferma dell’avvenuta registrazione. Tutto esclusivamente in modalità online.

La presentazione delle istanze sulla citata piattaforma è stata aperta dalle ore 8 del 22 marzo 2024 ma non ha alcuna scadenza. È ammesso soccorso istruttorio per integrazione documentale. La domanda presentata non costituisce automaticamente la prenotazione del servizio, ma la richiesta di adesione al bando sulla piattaforma digitale “Servizi sociali web”. Tale richiesta verrà verificata dagli addetti del servizio sociale. Nel caso in cui tutti i requisiti siano soddisfatti, la richiesta di adesione verrà accettata.