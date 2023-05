Agrigento, furgone di disoccupato in fiamme: indaga la Procura

I pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area

Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha danneggiato un furgone di proprietà di un disoccupato agrigentino. Il fatto si è verificato in via Kennedy a Villaseta, popoloso quartiere di Agrigento, dove sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del Fuoco del comando provinciale.

Area messa in sicurezza

I pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area; sul posto anche i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento che ora indagano per cercare di capire cosa sia accaduto. Anche la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.