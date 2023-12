Agrigento, incontro per la valorizzazione del settore turistico

Appuntamento formativo per funzionari della Pubblica amministrazione organizzato dal Libero Consorzio comunale agrigentino in collaborazione con l’Associazione dei Comuni siciliani

AGRIGENTO – L’evoluzione e le problematiche del mercato ricettivo e le nuove prospettive turistiche sono state al centro di un incontro formativo per funzionari della Pubblica amministrazione in materia di Turismo. Vi hanno preso parte diversi funzionari delle Città metropolitane ed ex Province siciliane e degli Sportelli unici per le attività produttive di numerosi comuni della Sicilia.

L’iniziativa, organizzata dal Settore Turismo del Libero Consorzio comunale di Agrigento e patrocinata da Anci Sicilia (l’Associazione nazionale dei Comuni siciliani), ha fatto seguito ad altre analoghe riunioni organizzate in questi anni dal Libero Consorzio e ha fatto il punto su un settore in continua evoluzione e sulle proposte legislative per una nuova riforma della normativa regionale e nazionale.

Le funzioni dei Suap e gli adempimenti normativi in materia di strutture ricettive, in particolare sull’autorizzazione e classificazione delle stesse, sono state analizzate da Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica ed ex dirigente della Regione Siciliana, mentre Achille Contino, direttore del Settore Turismo del Libero Consorzio di Agrigento, ha illustrato l’evoluzione dell’accoglienza, in particolare di quella diffusa negli ultimi anni, e le nuove esigenze di un mercato che rappresenta una porzione significativa nella gestione dei flussi turistici.

“Si tratta di temi di particolare attualità – hanno evidenziato dal Libero Consorzio comunale agrigentino – in un periodo caratterizzato da un forte sviluppo delle attività ricettive e che necessita di un adeguamento della normativa in materia. Esistono infatti particolari criticità a seguito della liberalizzazione a livello nazionale degli affitti turistici”.

“Tutti i presenti – hanno concluso dall’Ente intermedio – hanno auspicato una particolare attenzione al tema delle autonomie in materia di accoglienza turistica, che non possono essere esercitate che a livello locale”.