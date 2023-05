Agrigento, ladri svaligiano sede ASP: portati via computer e documenti

Non si esclude la pista che vorrebbe identificare i colpevoli negli stessi balordi che negli ultimi giorni hanno effettuato furti in tutta la città.

Forzano la porta di ingresso, si intrufolano nell’edificio e, una volta dentro, danneggiano otto porte, rubano le monete dei distributori automatici, portato via un computer ma soprattutto una valigetta con all’interno dei documenti. E’ questo il bottino trafugato all’interno degli uffici dello Spresal, la sede del servizio di prevenzione e sicurezza dell’Asp di Agrigento in via Esseneto. Danni ingenti, per quello che rappresenta l’ennesimo raid presso uffici pubblici del capluogo agrigentino.

Raid vandalici in serie

A scoprire e denunciare l’accaduto i dipendenti dell’ufficio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Non si esclude la pista che vorrebbe identificare i colpevoli negli stessi balordi che negli ultimi giorni hanno effettuato furti in tutta la città.