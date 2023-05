Busta con proiettili a imprenditore dell’Agrigentino, indagini in corso

Intimidazione nei confronti di un imprenditore di Campobello di Licata, trovata busta contenente dei proiettili.

Un’intimidazione nei confronti di un imprenditore è stata commessa a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento.

In base alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero fatto recapitare una busta contenente tre proiettili calibro 7,65 davanti all’appezzamento di terreno di proprietà del padre dell’uomo. La busta riporterebbe il nome del professionista.

Al via le indagini

I carabinieri della Stazione di Campobello di Licata si sono messi in azione a seguito della denuncia e hanno provveduto a sequestrare le cartucce ritrovate. Sono in corso gli accertamenti per riuscire a risalire agli autori del gesto e per comprenderne le motivazioni.

Sempre a Campobello, pochi giorni fa, una seconda intimidazione è stata rivolta all’indirizzo dell’abitazione di un uomo. Nell’occasione, ignoti avrebbero appiccato il fuoco al portone di casa della vittima con una bottiglia incendiaria.

Foto di repertorio