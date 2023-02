Agrigento, lavori di ruqalificazione nel centro storico

L’Amministrazione comunale ha dato il via a una serie di interventi finalizzati al miglioramento del decoro all’interno di storiche strade cittadine. Un investimento da quattrocentomila euro

AGRIGENTO – Hanno preso il via diversi interventi nel centro storico cittadino, per un importo complessivo di quattrocentomila euro.

Con fondi degli Enti locali è stato possibile completare la pulizia delle caditoie, il ripristino e la verniciatura delle ringhiere in via Neve e la riqualificazione del primo parcheggio della via Gioeni, con il rifacimento del muro perimetrale, la sistemazione del marciapiede e dell’aiuola, l’eliminazione del ristagno di acqua con la realizzazione di un convogliamento delle acque bianche nei recettori previsti, il ripristino dell’asfalto e la posa della segnaletica orizzontale.

Interventi anche a Porta di Ponte con la rigenerazione delle sedute in marmo, la stabilizzazione dei montanti delle ringhiere con un rinforzo delle murature ricucite in più punti e sono in fase di saldatura e verniciatura le ringhiere e i cancelli in ferro delle villette. Prevista anche la sistemazione dei marciapiedi.

È stato inoltre liberato dal groviglio di cavi collocati negli anni da un gestore telefonico, il portale del Quattrocento nel cortile Calafato. Grazie a questo intervento sarà possibile dare inizio ai lavori, già affidati, per il recupero della storica struttura che si trova in via Oblati, nel cuore del centro storico di Agrigento. Tra pochi giorni inizierà la cantierizzazione per dare avvio allo studio dei materiali che avverrà preliminarmente allo smontaggio della protezione presente e del puntellamento della struttura.

In merito al progetto esecutivo ha voluto fare alcuni chiarimenti Gerlando Principato, assessore all’Edilizia pubblica e protezione Civile: “L’importo complessivo è di 89.000 euro e prevede il successivo consolidamento delle fessurazioni e fratturazioni presenti nell’Arco e un’illuminazione artistica che ne esalterà la bellezza, il valore e la magnificenza, catturando l’attenzione del visitatore e, contestualmente, aumenterà il grado di sicurezza percepita in questo scorcio”.

Principato è poi intervenuto anche sull’investimento da quattrocentomila euro per la valorizzazione del centro storico: “L’essere riusciti a recuperare i fondi che la Regione stanzia annualmente per gli interventi nel centro urbano ci ha permesso di eseguire dei lavori di decoro funzionale da sempre richiesti, soprattutto nella zona del primo parcheggio della via Gioeni e di Porta di Ponte. L’eliminazione del ristagno di acqua, per esempio, permetterà l’utilizzo totale del parcheggio e non si formeranno più chiazze di umidità con la crescita rigogliosa di canne. Ci auguriamo di intervenire quanto prima anche sul secondo parcheggio della via Gioeni”.