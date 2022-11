Agrigento, poligono Drasi, presto vertice tra le associazioni e l’Esercito

Il Comune ha proposto di avviare un confronto tra sodalizi locali e responsabili delle esercitazioni. Un passaggio importante e necessario in particolare dopo l’istituzione della riserva naturale

AGRIGENTO – Una produttiva collaborazione tra Amministrazione comunale ed Esercito italiano, per il bene della comunità. Il sindaco della Città dei Templi, Francesco Micciché, ha infatti reso noto che, così come era stato promesso lo scorso 27 settembre, nel corso di un precedente incontro – la visita in Comune del generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia – i Militari del IV Genio Guastatori della Brigata Aosta hanno provveduto a ripristinare la strada che conduce a Punta Bianca.

“Ho incontrato – ha spiegato il primo cittadino – il generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze operative Sud e gli operatori. Erano presenti anche il generale di Brigata Maurizio Taffuri, comandante del Distaccamento della Brigata Aosta, il generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino ed altri rappresentanti del Comitato misto paritetico della Regione Sicilia, organo che, tra l’altro, sovrintende al corretto utilizzo dell’area addestrativa. Oltre alle opere già completate, durante l’incontro, cordiale e sereno come sempre, sono state presentate le prossime attività che interesseranno il poligono di Drasi”.

“Poiché dopo l’istituzione della riserva naturale – ha aggiunto il primo cittadino – è ancora più evidente l’opportunità del dialogo con i responsabili delle esercitazioni militari, ho chiesto e ottenuto dal generale di Corpo di armata Tota, un incontro utile e chiarificatore con le associazioni ambientaliste del territorio. Sarà mia cura coordinare l’incontro in tempi brevi”.

Un vertice che nelle intenzioni dell’Amministrazione vuole chiarire i dubbi dei sodalizi locali sull’attività militare nella zona. Un dialogo che, come ogni momento di confronto, non potrà che far bene al territorio e alla sua crescita.