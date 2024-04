Agrigento, le ricerche del turista tedesco concluse negativamente: trovato il cadavere dell’uomo

Il ritrovamento poco prima dell'alba, in una stradina nei pressi della Valle dei Templi.

Le ricerche del turista tedesco sono durante per tutta la notte. Poco prima dell’alba, il cadavere del turista è stato trovato in mezzo all’erba in una stradina di fronte Villa Athena, nei pressi della Valle dei Templi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La conclusione delle ricerche del turista tedesco

Oltre alla polizia, vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale che hanno utilizzato i droni, nella tarda serata sono arrivati anche le squadre dei cinofili dei vigili del fuoco. Purtroppo le ricerche si sono concluse negativamente.

L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, si trovava all’interno del giardino della Kolymbetra. Si sarebbe perso e avrebbe chiamato un amico dicendo di essere caduto dopo aver attraversato un ponticello. L’amico ha, infatti, fatto scattare le ricerche, che sono iniziate intorno alle 13 di ieri.