Agrigento, riflettori sul trattamento del dolore cronico

Ridurre drasticamente le sofferenze dei pazienti è l’importante obiettivo che si è posto l’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio

AGRIGENTO – Diverse linee d’attività dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio convergono verso un unico, importante obiettivo: ridurre drasticamente il dolore dei pazienti.

Come spiegato dall’Azienda sanitaria provinciale, infatti, “la recente attivazione di un ambulatorio dedicato proprio alla terapia del dolore in seno al Polifunzionale reparto diretto da Gerlando Fiorica, sta infatti tipicizzando fortemente una parte delle attività dell’Unità ricevendo ampi consensi da parte dell’utenza ospedaliera”.

L’ambulatorio tratta il dolore benigno in tutte le sue forme, dalle più semplici alle più complesse, per esempio quello provocato dalle discopatie della colonna vertebrale, come le cervicalgie e le lombosciatalgie, dalle artrosi delle piccole e grandi articolazioni come anca, ginocchio, spalla, gomito e polso, dall’herpes zoster, dalla nevralgia del trigemino, dalle cefalee ed altro ancora.

“Il trattamento del dolore cronico – hanno aggiunto dall’Asp – prevede l’uso non solo di farmaci come fans, cortisonici, oppioidi ma anche di specifiche metodiche che comportano infiltrazioni, sotto guida ecografica o scopia, della colonna, delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini. L’ambulatorio dispone già dell’attrezzatura di ultima generazione per la scrambler therapy e per la stimolazione percutanea (pens therapy). In reparto sono già in programmazione interventi di neuromodulazione, la più sofisticata metodica di trattamento del dolore neuropatico, e per garantire il ricovero in seguito alle procedure interventistiche sono stati attivati due posti letto in day hospital”.

La tipizzazione delle azioni dell’Unità di Anestesia e Rianimazione di Agrigento nel contrastare il dolore nelle sue varie forme non si esaurisce con le azioni previste dall’ambulatorio. Sin dall’avvio del progetto “Parto con il sorriso” l’equipe sanitaria collabora infatti attivamente con il reparto di Ginecologia e Ostetricia per alleviare le sofferenze delle neomamme garantendo alle donne la possibilità partorire senza dolori attraverso il servizio di partoanalgesia.