Agrigento scommette sul turismo culturale

La riapertura della Villa romana di Realmonte vuole rilanciare i siti di interesse storico e archeologico presenti sul territorio, anche in vista dell’anno da Capitale italiana della cultura

REALMONTE (AG) – “Abbiamo restituito questa meravigliosa villa di età imperiale agli agrigentini, rendendola fruibile ai visitatori, per dare un ulteriore impulso al turismo e ai beni culturali e cercare di migliorare sempre di più un’offerta che renda Agrigento pronta a essere Capitale della Cultura”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, commentando la riapertura della Villa romana di Realmonte e anticipando una serie di iniziative che puntano a rilanciare il territorio dal punto di vista turistico e culturale.

“Con il governo Schifani – ha aggiunto Scarpinato – stiamo lavorando alla costituzione di un protocollo d’intesa che possa rendere fruibili ai visitatori contestualmente sia la Villa romana di Realmonte che la Scala dei Turchi, utilizzando un biglietto integrato”.

La villa, risalente al primo secolo dopo Cristo, si trova a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi, tra mosaici e terme, ed è stata interessata da lavori di recupero finanziati dal Parco archeologico Valle dei Templi. Da ieri, una volta alla settimana, saranno disponibili le visite didattiche condotte dagli archeologi di Coopculture con tre turni: alle 10, alle 11 e alle 12, per 25 persone a volta, con un ticket da 5 euro.

Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e il Comune di Realmonte sono inoltre al lavoro per istituire un percorso che permetterà l’accesso contingentato e in sicurezza sulla famosa Scala dei Turchi. “Abbiamo curato la manutenzione del sito – ha detto il direttore del Parco Valle dei Templi, Sciarratta – che torna così fruibile al pubblico. Abbiamo fatto richiesta di istituire un ticket che permetterà anche di accedere alla Scala dei Turchi, in maniera contingentata”.

Inoltre, Sciarratta ha precisato: “L’annunciato accordo tra il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, la Regione Siciliana e il Comune di Realmonte per la gestione della Scala dei Turchi riguarda esclusivamente la zona demaniale e non l’area di competenza privata”.

“La proposta di gestire il sito attraverso un ingresso contingentato e controllato – ha aggiunto ancora Sciarratta – vuole mettere fine a un uso improprio della Scala dei Turchi ed è stata accolta favorevolmente dal Parco, in sinergia con l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Scarpinato. Abbiamo subito preso in considerazione l’ipotesi di istituire un biglietto unico con un percorso congiunto di visita guidata da Villa Romana alla Scala dei Turchi. L’idea è quella di offrire ai visitatori di tutto il mondo una parte considerevole delle bellezze di Agrigento attraverso un accordo che rispetti vincoli, limiti e possibilità”.

Alla riapertura al pubblico del sito archeologico di Realmonte erano presenti anche l’archeologa del Parco, Maria Serena Rizzo, il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca e il presidente del Consiglio del Parco, Giovanni Crisostomo Nucera.