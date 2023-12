Tragedia sfiorata ad Agrigento: bimbo che soffoca salvato da maestra

Il piccolo di 5 anni in diffcoltà dopo aver mangiato un pezzo di brioche

Come una super eroina, una maestra del plesso Don Bosco di via Dante, nel cuore di Agrigento, Irene Dispenza il suo nome, salva un bimbo di 5 anni che sta per soffocare. Tempestivo l’intervento dell’insegnante che, effettuando accurate manovre, è riuscita a soccorrere l’alunno e liberargli la gola da ua merendina. Lo scrive La Sicilia nell’edizione odierna.

Tempestiva

La maestra, si apprende, si è subito resa conto della gravità della situazione. Vedendo il bimbo, che stava facendo merenda insieme agli altri compagnetti, in difficoltà dopo aver mangiato un pezzo di brioche, è intervenuta applicando delle manovre che hanno permesso di salvare la vita al bimbo.