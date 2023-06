Agrigento, sprint per la messa in sicurezza del territorio

Il Comune ha annunciato importanti passi in avanti per il consolidamento della zona Crea, mentre dalla Regione sono arrivate buone notizie per il versante sovrastante la via Troisi

AGRIGENTO – La Giunta comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha approvato il progetto esecutivo della messa in sicurezza del versante a Nord-Ovest delle palazzine del viale Vittoria, denominate Crea, e del versante sottostante la via Picone, sottoposto a rischio idrogeologico, potendo così procedere all’affidamento dei lavori.

L’opera, dell’importo complessivo di 1.918.771,09 euro, coniugherà la messa in sicurezza con paratie con un intervento di ingegneria naturalistica (è prevista la piantumazione di essenze arboree adeguate), nonché con la messa in opera di graticciate e fascinate per aumentare la stabilità anche superficiale del versante.

Il primo cittadino ha spiegato che “gli interventi di consolidamento, dallo spigolo Est dell’edificio Crea sino all’angolo estremo Nord-Ovest in corrispondenza della via Picone, rappresentano una continuità con quelli eseguiti dalla Protezione Civile regionale sul pendio posto a Nord del Viale della Vittoria, dopo l’evento franoso del marzo 2014”.

“Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissati – spiega al QdS l’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato – e abbiamo già ottenuto tutti i pareri necessari per la conformità. Inoltre, i lavori hanno la copertura finanziaria e quindi sono immediatamente appaltabili. Manca soltanto l’attivazione, da parte degli uffici comunali, delle procedure per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza. Siamo lieti di essere riusciti a dare delle risposte concrete ed immediate per la risoluzione di un problema atteso da anni”.

Una buona notizia è arrivata anche per i residenti di Villaggio Mosè, che da anni attendono l’avvio dei lavori necessari per porre in sicurezza il versante sovrastante la via Massimo Troisi. È stata infatti avviata, dal Dipartimento regionale di Protezione civile, con aggiudicazione provvisoria, la procedura negoziata dei lavori di messa in sicurezza del centro abitato Nord del Villaggio per un importo stimato pari a 1.997.200,17 euro e il cui termine per l’esecuzione è programmato in 365 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Su questo l’assessore Principato aggiunge: “Il progetto prevede sulla via Massimo Troisi la realizzazione di muri sia su pali che non e la realizzazione delle necessarie opere di regimentazione e di allontanamento delle acque captate dai muri di protezione e salvaguardia delle abitazioni, che verranno convogliate nell’esistente canale di gronda presente più a valle. Per i lavori di Protezione civile, come amministratori, abbiamo seguito e sollecitato il rup dell’intervento Gaspare Triassi, dipendente del Comune e incaricato dalla Regione, negli iter di approvazione del progetto e nelle acquisizioni delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento della gara”.

“Ci auguriamo – conclude – che i tempi siano in linea con quanto richiesto dall’Amministrazione e il linea per analogia a quanto si sta facendo nella zona Crea”.