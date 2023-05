Agrigento, strade provinciali tra chiusure e manutenzioni

Il Libero Consorzio comunale ha annunciato il prossimo stop al traffico sulla Sp 26-D e una serie di interventi, per un totale di 1,6 milioni di euro, su alcune arterie che necessitano sistemazione

AGRIGENTO – Il Libero Consorzio comunale continua a mantenere alta l’attenzione sulle strade di competenza, tra chiusure finalizzate alla messa in sicurezza delle arterie e interventi in arrivo, pensati con l’obiettivo di garantire la massima incolumità agli automobilisti e agli utenti della strada in generale.

Per quanto riguarda le chiusure, nei giorni scorsi gli uffici competenti hanno annunciato che la Sp 26-D Borgo Pasquale-strada Valledolmo resterà chiusa al transito veicolare a partire dalle ore 7 del prossimo lunedì 8 maggio nel tratto Tumarrano (territorio di San Giovanni Gemini), di fronte la ditta di autodemolizioni Zimbardo, al km 0+900, per la collocazione di un tombino armico del diametro di 1,50 metri.

“La chiusura totale – hanno precisato dal Libero Consorzio in una nota ufficiale – è stata disposta dal direttore del Settore Infrastrutture stradali con apposita Ordinanza dirigenziale (la numero 13 del 3 maggio 2023), trasmessa, tra gli altri, alla Prefettura di Agrigento, ai Comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e Mussomeli e a tutte le autorità preposte al controllo del territorio. È prevista la riapertura solo al termine dei lavori e al ripristino totale delle condizioni di sicurezza e transitabilità dei mezzi”.

L’Ente ha provveduto anche a segnalare dei percorsi alternativi: in direzione Valledolmo la Sp Nc 25 per Mussomeli; in direzione Ss 189 la Sp numero 25 Soria-Mussomeli.

Sempre nei giorni scorsi sono stati poi annunciati ulteriori interventi su alcune strade di competenza dell’ex Provincia regionale, con lavori di manutenzione straordinaria. Con determinazione dirigenziale del Settore Contratti e Gare è stata infatti aggiudicata la gara d’appalto per l’Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria ed eliminazione delle condizioni di pericolo nelle Strade provinciali 17-A S. Elisabetta-Raffadali, 17-C bivio Zorba (Ss 189)-Aragona-S. Elisabetta, 18 bivio Ss 118-Joppolo Giancaxio e 19-B S. Biagio Platani-Alessandria della Rocca.

“La gara – hanno evidenziato dall’Ente intermedio – effettuata integralmente in modalità telematica e tramite inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’Impresa Costruzioni Ambientali Srl con sede a Ciminna (Palermo) che ha offerto il ribasso del 31,13% per un importo contrattuale complessivo di 1.636.390,00 più Iva (oltre 50.610,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)”.

Si attende adesso a breve la firma del contratto d’appalto, che consentirà ulteriori interventi su queste strade interne che costituiscono un importante sistema di comunicazione tra diversi centri della provincia.