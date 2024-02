VIDEO | Struzzo bianco investito da un tir sulla Statale 115

Il volatile sembra fosse scappato da un allevamento per poi immettersi sulla statale 115.

Molti automobilisti nella serata di ieri hanno dovuto fare i conti con uno struzzo che sfrecciava tra le auto nell’ingorgo stradale. Incredibile ma vero. È accaduto a Licata. Lo struzzo, purtroppo, è stato investito.

Lo struzzo investito ad Agrigento

Uno struzzo bianco, pare sia scappato da un’allevamento e in poco tempo ha raggiunto la strada statale 115, all’altezza della via Gela, dove è stato investito da un tir.

Ad assistere all’accaduto alcuni automobilisti che hanno cercato di segnalare all’autista del camion della presenza di un pericolo, ma è stato troppo tardi. Nonostante la brusca frenata, il tir ha preso in pieno il volatile, che in un primo momento è riuscito a rimettersi in piedi ma poco dopo è morto ai bordi della carreggiata. L’autista del camion è rimasto illeso. Sul posto sono accorsi le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia; dopo le autorizzazioni la carcassa dell’animale è stata rimossa.