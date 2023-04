Agrigento, tempi rispettati per l’ex Ospedale di via Atenea

Nei giorni scorsi un sopralluogo della II Commissione consiliare, che ha espresso impressioni positive sullo stato di avanzamento degli interventi. In ballo un investimento da 6,1 milioni di euro

AGRIGENTO – È passato un anno dall’assegnazione dei lavori di riqualificazione dell’ex Ospedale di via Atenea, che diventerà sede universitaria. Gli interventi di recupero sono stati inseriti all’interno del progetto Girgenti, a sua volta incluso nel Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Responsabili del progetto Girgenti sono Franco Vitellaro e Francesca Ciulla.

Nel caso specifico, per quanto riguarda appunto l’ex Ospedale di via Atenea, era stato avviato un partenariato con l’Università degli studi di Palermo che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex nosocomio per l’importo complessivo di 6.100.000 di euro. Di questi, 2.800.000 euro sono fondi dell’Università, mentre la restante parte è a valere proprio sul progetto Girgenti. Secondo cronoprogramma, i lavori dovrebbero terminare tra circa un anno.

Nei giorni scorsi, la II Commissione consiliare del Comune di Agrigento, composta dal presidente Giuseppe La Felice e dai consiglieri Valentina Cirino e Francesco Alfano, ha effettuato un sopralluogo per constatare lo stato del cantiere, confermando impressioni positive sullo “stato di avanzamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione”.

A informare sullo stato di avanzamento dei lavori è stato poi l’ingegnere Vitellaro, presente sul posto, il quale, dopo aver illustrato la nuova destinazione dei locali, ha evidenziato la puntualità dell’impresa esecutrice e rassicurato sui tempi di consegna, previsti nel giugno 2024.

Resta però ancora qualche dubbio. I fondi stanziati dal Governo nazionale nel lontano 2016, infatti, potrebbero non bastare per coprire l’intero progetto: secondo una nota degli stessi consiglieri potrebbe infatti alla fine rimanere incompiuta la biblioteca.

Per meglio comprendere la situazione, abbiamo contattato Gerlando Principato, assessore del Comune di Agrigento con delega all’Edilizia pubblica: “Il progetto appaltato – ha chiarito – verrà completato regolarmente, secondo il cronoprogramma stabilito, con le somme stanziate dal ministero. All’interno di questo stabile c’è una biblioteca che non fa parte del finanziamento, ma che necessita di una sistemazione. Ma sottolineo che questo locale, da circa cento metri quadrati, fin dall’inizio non era compreso nelle somme stanziate per riprendere l’ex Ospedale”.

“Ci stiamo impegnando – ha concluso – per trovare le somme e recuperare anche questa parte, per dare modo agli studenti di avere un’area studio. Ma evidenzio il grande lavoro di collaborazione che stiamo effettuando con l’Università, che ha deciso di investire nel cuore del nostro centro storico per ridare la cultura del sapere ai tanti giovani agrigentini che tendono ad andare fuori, anche in ottica di Agrigento Capitale italiana della Cultura”.