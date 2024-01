Territorio pronto a prendersi la ribalta nazionale

Quello iniziato da poco sarà un anno fondamentale per la Città dei Templi in vista del ruolo di Capitale italiana della Cutura 2025. Un appuntamento per cui bisognerà lavorare in sinergia

AGRIGENTO – “Oltre che moralmente, attraverso l’impiego e la disponibilità delle nostre competenze, saremo vicini alla città dal punto di vista finanziario per promuovere le iniziative legate all’evento Capitale italiana della Cultura 2025”. Lo ha annunciato il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, durante il suo intervento in occasione dell’Assemblea territoriale della confederazione, celebrata nella sala Zeus del Museo archeologico Pietro Griffo, messa a disposizione da Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.

“Così come abbiamo fatto – ha aggiunto – con le Cna degli altri territori che hanno l’onore e l’onere di rappresentare il Paese, anche per Agrigento il Sistema Cna darà il proprio contributo, perché va bene la poesia, ma occorrono i soldi per potere fare bene le cose”.

E la Cna un “antipasto” del suo concreto e generoso impegno, lo ha già servito nel corso del Ttg di ottobre, accendendo i riflettori del mondo sulla Città dei Templi a seguito della prestigiosa proclamazione. “Nell’ambito della Fiera di Rimini – ha ricordato Costantini, che nella sua due giorni di permanenza territorio ha voluto visitare le aziende – abbiamo dato protagonismo ad Agrigento”.

Tanti e significativi gli argomenti trattati da Costantini, che si è detto orgoglioso di essere ad Agrigento per partecipare all’Assemblea della Cna che ha scelto come focus un tema di grande attualità: “Intelligenza artificiale e intelligenza artigianale, sviluppi, riflessi e regolamentazione: rivoluzione degli assetti socio-economici”. “Un processo ineludibile – ha detto – quello che ci accingiamo a vivere. Bisogna fare i conti con la tecnologia che avanza, destinata a cambiare la fisionomia di molti mestieri. La digitalizzazione è faticosa e costosa per le piccole imprese, ecco perché questi passaggi richiedono dei finanziamenti, per i quali le nostre Associazioni sono chiamate ad offrire assistenza e consulenza”.

Sul tema si sono susseguiti gli interventi di qualificati relatori ed esperti della materia: Carmelo Calì, Pino Vivace, Vincenzo Greco e Marco La Diega. Della tematica ne ha parlato, nella sua circostanziata relazione annuale, il presidente della Cna di Agrigento, Francesco Di Natale, il quale, assieme al segretario Claudio Spoto, ha accolto con soddisfazione l’annuncio di Costantini in merito all’attenzione che Cna Nazionale riserverà ad Agrigento Capitale italiana della Cultura. “Lo ringraziamo – ha affermato – per avere accettato l’invito a partecipare all’Assemblea e per avere lanciato messaggi forti e chiari. Abbiamo voluto comprendere meglio la portata di questa avanzata tecnologia in chiave cognitiva e gli effetti che la stessa produrrà, sia in termini di potenziali rischi che di importanti opportunità, rispetto alla gestione delle nostre attività imprenditoriali. È uno strumento che va conosciuto e governato, a cui non possiamo sottometterci. Non c’è algoritmo che possa copiare il saper fare artigiano”.

Di Natale ha poi tracciato il bilancio di un anno di attività, nel segno di iniziative realizzate e obiettivi raggiunti e illustrato le linee guida per il 2024, senza però dimenticare le note negative e le criticità che frenano lo sviluppo del territorio agrigentino, come quello dei collegamenti, e le delicate dinamiche connesse alla gestione del post Superbonus.

Numerosi i saluti istituzionali: dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, a Gaetano Miccichè in rappresentanza della Prefettura di Agrigento, dal Comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio, al segretario della Camera di Commercio Gianfranco Latino, fino al presidente territoriale del Polo universitario di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino. Quest’ultimo ha annunciato l’avvio dell’iter che porterà, in tempi brevi, alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Cna e Università per una fattiva e proficua collaborazione che coinvolgerà imprese e studenti universitari in termini di stage e tirocini, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di energie fresche, portatrici di nuove competenze e professionalità.