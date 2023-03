Agrigento, una piccola falegnameria per rilanciare Villaseta

Inaugurato nei giorni scorsi nel quartiere agrigentino il laboratorio del Progetto Apeoperosa, finalizzato all’avvio di attività di formazione e piccola manutenzione di attrezzature per l’apicoltura

AGRIGENTO – Nel quartiere di Villaseta è stato inaugurato il laboratorio di piccola falegnameria per l’apicoltura del Progetto Apeoperosa, curato dalla cooperativa sociale Al Karhub, finanziato da una campagna di crowdfunding e con il sostegno messo in campo dalla Fondazione comunitaria Agrigento-Trapani. Il progetto, ha previsto il recupero e l’arredo di un locale per l’avvio di attività di formazione e di piccola manutenzione delle attrezzature apistiche rivolto a persone e giovani in condizioni di svantaggio.

“Il laboratorio – ha dichiarato Carmelo Roccaro, che dirige la cooperativa sociale Al Kharub – si pone come presidio di animazione anche con i ragazzi del quartiere, insieme alla rete di associazioni di coloro i quali sono molto attivi in ambito sociale in un territorio difficile, oltre agli enti presenti come la parrocchia e la scuola”.

All’inaugurazione ha preso parte anche l’assessore comunale Marco Vullo che da anni, anche da semplice consigliere, si è occupato del quartiere di Villaseta, molto spesso abbandonato e dimenticato. “La falegnameria sociale – ha dichiarato il rappresentante della Giunta comunale guidata dal sindaco Franco Micciché – è un punto di partenza per delle buone prassi che si estrinsecano nel progetto Ape operosa, che ha visto la cooperativa sociale Al Kharub protagonista nella nascita di questo laboratorio in un quartiere complicato, ma che ha voglia di crescere come Villaseta”.

Inoltre l’Amministrazione comunale insieme alla Fondazione comunitaria di Agrigento-Trapani, Ttt (Tierra Techo Trabajo), Ufficio Esecuzione penale esterna Agrigento, Associazione volontari di strada e altri, hanno creato un network che ha in cantiere altre iniziative che avranno un riverbero nei processi di crescita socio-economica e di integrazione educativa e lavorativa.

“Posso assicurare – ha concluso l’assessore Vullo – che il Centro commerciale di Villaseta avrà finalmente un restyling e diventerà un laboratorio di iniziative per i giovani e per attività formative e di inclusione sociale. Il cantiere è partito e saremo pronti alle prossime sfide nei processi di cambiamento e crescita sociale”.