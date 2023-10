Ai domiciliari per maltrattamenti, esce per minacciare l’ex moglie: arrestato

Bloccato dai carabinieri non lontano dalla sua abitazione, ha tentato di dare false generalità, ma è stato ammanettato

Da alcune settimane era sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni dell’ex moglie. Ieri pomeriggio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco lo hanno sorpreso in strada, mentre cercava di raggiungere un salone di bellezza dove si trovava la sua ex. È stato arrestato nuovamente un 38enne di Torre del Greco.

Bloccati dai carabinieri

Bloccato dai carabinieri non lontano dalla sua abitazione, ha tentato di dare false generalità, ma è stato ammanettato. Poco prima – hanno ricostruito i carabinieri – il 38enne aveva lasciato casa per raggiungere l’ex moglie davanti ad un salone di bellezza. L’aveva minacciata, per motivi ancora poco chiari. L’uomo è finito nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.