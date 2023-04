Lavoro, Air Malta seleziona hostess e piloti: ecco come candidarsi

Ecco le opportunità, la scadenza e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro con Air Malta. La compagnia area è alla ricerca di alcune figure professionali, a bordo e terra, da inserire in organico. Il vettore ha recentemente incrementato i voli da e per la Sicilia. Sono 4 le tratte settimanali per Palermo e 16 per Catania.

I profili richiesti

Sono numerosi i profili ricercati da Air Malta. Oltre a hostess di bordo e piloti, la compagnia maltese selezione le seguenti figure: Equipaggio di cabina, Primi Ufficiali, Responsabile dei contratti di assistenza a terra, Duty Manager Operazioni aeroportuali, Specialista del supporto tecnico per le operazioni di terra. I requisiti variano in base al ruolo. Data di chiusura: 14 aprile 2023

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Air Malta

Air Malta è la compagnia aerea di bandiera di Malta e collega diverse destinazioni tra Europa e Nordafrica. La sua base principale è l’aeroporto Internazionale di Luqa. In Italia Air Malta atterra a Palermo, Catania, Milano, Roma, Torino, Olbia (partenza da Roma), Cagliari.