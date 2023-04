Aism, la messinese Chillemi rieletta presidente

In Sicilia sono oltre 11 mila le persone con sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale spesso invalidante.

Deborah Chillemi è stato rieletta presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Sicilia. Il consiglio regionale, composto dai consiglieri provenienti dalle nove province siciliane, ha scelto di confermare Deborah Chillemi, belga di nascita ma messinese d’adozione, alla prima carica in Sicilia dell’associazione che da 55 anni è un punto di riferimento delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari.

Cosa fa l’Aism

In Sicilia sono oltre 11 mila le persone con sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla è l’unica organizzazione nel nostro Paese che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla: sostiene la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. AISM è garante delle risposte per le persone con SM, e garantisce l’affermazione dei diritti e la puntuale informazione.