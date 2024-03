Addio ad Akira Toriyama, l’autore di “Dragon Ball”

E' morto all'età di 68 anni il creatore del più famoso manga al mondo

A causa di un ematoma subdurale, è morto all’età di 68 anni Akira Toriyama, il creatore della famosa serie di manga “Dragon Ball”. Come emerso, la sua scomparsa risale al primo marzo ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore grazie all’annuncio di Shueisha, l’editore. “È con profondo rammarico che annunciamo la sua scomparsa – spiega la casa editrice. “Sappiamo che aveva ancora diverse opere in fase di produzione con il solito grande entusiasmo”.

All’età di 68 anni è morto Akira Toriyama, l’autore della serie di manga “Dragon Ball”. Lanciata nel 1984, la creazione di Toriyama fu un successo a livello internazionale. Diffuso ovunque tra bambini e adulti, i suoi volumi sono stati venduti in più di 260 milioni di copie in tutto il mondo, generando anche una serie di anime, filmati, colonne sonore, merchandising e videogiochi.

Chi era Akira Toriyama

Nato ad Aichi, in Giappone, nel 1978, la prima serie di manga popolare da lui creata è stata “Dr. Slump”. Apprezzato e stimato in tutto il mondo, Akira Toriyama – grazie all’uscita di “Dr.Slump” e al lavoro eseguito dopo su questa serie, nel 1980 vinse anche il Premio Shogakukan per il miglior manga. Nel 1984 lancia invece “Dragon Ball”, la sua serie di manga più famosa che lo renderà una celebrità a livello internazionale.