Netflix, le novità in arrivo nel mese di marzo: tutti i titoli

La famosa piattaforma dà il benvenuto al mese di marzo con diverse novità nel proprio catalogo

Netflix dà il benvenuto al mese di marzo con un catalogo che sarà sempre più arricchito di titoli nuovi ed evergreen. Per garantire qualità e quantità in egual misura, la piattaforma di streaming con più abbonati al mondo punta tutto su nuovi prodotti realizzati e che saranno inseriti solo nel mese di marzo. Torna su Netflix Adam Sandler con il film Spaceman e Alessandro Borghi nel ruolo di Rocco Siffredi in Supersex. Inoltre, arrivano le nuove stagioni di fortunatissime serie come Young Royals e Beverly Hills Buyer.

FILM

Spaceman – 1° marzo 2024

Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, l’astronauta Jakub si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka, riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi.

Damsel – 8 marzo 2024

Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Art of Love – 14 marzo 2024

Alin è un’agente dell’Unità furti d’arte dell’Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d’affari miliardario di nome Güney.

Irish Wish – Solo un desiderio – 15 marzo 2024

Quando l’uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie mette da parte i sentimenti per farle da damigella d’onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia nel ruolo della futura sposa, ma quando il sogno sembra realizzarsi, presto si rende conto che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.

I Casagrande: Il film – 22 marzo 2024

Quando una vacanza a sorpresa con la famiglia in Messico rovina i progetti per il compleanno di Ronnie Anne, lei vuole provare a tutti i costi che è abbastanza grande per fare di testa sua, anche se dovrà affrontare un tormentato semidio preadolescente capace di scatenare l’apocalisse.

SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca – 22 marzo 2024

Racconta la storia della prima deputata nera e icona politica Shirley Chisholm e della sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti ripercorrendone l’audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972.

Riposare in pace – 27 marzo 2024

Un padre di famiglia sommerso dai debiti decide di approfittare di una coincidenza e di un’imprevedibile situazione per sparire nel nulla. Spinto da una scoperta casuale e dopo aver vissuto per anni sotto falsa identità in un altro paese, l’uomo è colto dall’irresistibile tentazione di conoscere il destino dei suoi ex concittadini.

The Beautiful Game – 29 marzo 2024

L’allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi porta i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell’Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada. All’ultimo minuto decide di portare con sé Vinny, un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte della squadra.

Vite vendute – 29 marzo 2024

Un pozzo di petrolio prende fuoco in mezzo al deserto mettendo in pericolo le vite degli abitanti di un campo profughi vicino. La società che gestisce il pozzo invia alcuni esperti sul posto ma appare subito chiaro che per evitare la catastrofe l’unica soluzione è quella di far esplodere il pozzo con la nitroglicerina entro ventiquattr’ore. In cambio di un’ingente somma di denaro una squadra si mette in viaggio per trasportare a bordo di due camion 200 chili di esplosivo a 800 chilometri di distanza.

SERIE TV

The Program: rompere il silenzio – 5 marzo 2024

Anni dopo essere stata mandata in una scuola disciplinare, una donna ancora traumatizzata denuncia la corruzione e gli abusi del settore degli adolescenti problematici.

Date da mangiare a Phil – Settima Stagione – 1° marzo 2024

La settima stagione è ancora più grande, con otto nuovi episodi che seguono Phil a Mumbai, Washington, Kyoto, Islanda, Dubai, la “vera” Orlando, Taipei e Scozia, dove scopre tesori nascosti e trova il cuore pulsante di ogni città, un morso dopo l’altro. Phil crea legami tramite il linguaggio universale del cibo, celebrando la gioia della scoperta e l’esperienza comune di condividere un pasto in compagnia.

Furies – 1° marzo 2024

Determinata a vendicare la morte del padre, Lyna, una giovane donna che vorrebbe la semplicità di una vita normale, finisce nell’intricata rete della Furia, la giustiziera della malavita parigina. Nonostante voglia a tutti i costi resistere all’inesorabile richiamo del destino, scopre presto che sfuggire al proprio fato è tutt’altro che facile.

Hot Wheels, a tutto gas! – 4 marzo 2024

Ispirata ai giocattoli più venduti al mondo, è una serie adrenalinica che scatena lo spirito agonistico in ogni pilota. In questa serie una nuova generazione di piloti affronta percorsi incredibili, gare di stunt estremi e sfide spericolate.

Full Swing: una stagione di golf – Seconda Stagione – 6 marzo 2024

Le telecamere tornano a filmare la seconda stagione di questa docuserie immersiva che segue un gruppo eterogeneo di golfisti professionisti, con un mix di volti nuovi e già amati, dentro e fuori il campo da gioco durante una spietata stagione di tornei del PGA TOUR.

Supersex – 6 marzo 2024

Liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona – è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo.

The Gentlemen – 7 marzo 2024

Eddie Horniman eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d’affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda – 12 marzo 2024

Partendo dallo sviluppo della bomba atomica e la tragica proliferazione di armi nucleari nel decennio successivo, la serie documenta la storia della guerra fredda passando per il crollo dell’Unione sovietica, l’ascesa di Vladimir Putin e l’invasione russa dell’Ucraina.

Girls5Eva – La rivincita delle pop star – Terza Stagione – 14 marzo 2024

Ora che le componenti della band al femminile di fine anni ’90 Girls5eva si sono riunite e hanno registrato il nuovo album Returnity, è giunto il momento di fare il naturale passo successivo: una tournée. Senza avere un progetto, un manager o location già prenotate le ragazze si infilano in un furgone e partono verso l’ignoto, facendo del loro meglio per promuovere l’album e tornare alla ribalta.

Iron Reign – 15 marzo 2024

Il porto di Barcellona riceve quasi 6.000 container al giorno. Ogni anno le merci provenienti da tutto il mondo nascondono oltre 30.000 chili di cocaina, rendendo la città uno dei punti d’ingresso più importanti in Europa per la redditizia attività del traffico di droga. Lo sa bene Joaquin Manchado, proprietario del terminal principale. Chiunque voglia importare un carico illegale attraverso il porto, deve contare sul suo benestare e appoggiarsi alla rete criminale che si è costruito.

Il problema dei 3 corpi – 21 marzo 2024

La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Buying Beverly Hills – Seconda Stagione – 22 marzo 2024

Questa soap sull’immobiliare segue i migliori agenti di The Agency di Mauricio Umansky, tra cui le sue figlie Farrah, Alexia e Sophia, che esplorano il mondo esclusivo, i rapporti e le amicizie dell’immobiliare di lusso.

Satu – 27 marzo 2024

Alcuni giovani e ambiziosi imprenditori che non hanno avuto fortuna con le proprie startup cercano altre opportunità per sviluppare la propria attività nel rebranding di uno sconosciuto tempio buddista.

Is it Cake? – Dolci impossibili – Terza Stagione – 29 marzo

Questa stagione segue una nuova infornata di pasticcieri che sfida i limiti dell’arte culinaria, creando torte ultra-realistiche per incassare il premio finale.

Young Royals – Terza Stagione – marzo 2024

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm ha finalmente l’opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali, ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.