Al cinema l’atteso sequel di Joker, Joaquin Phoenix e la “follia a due” con Lady Gaga: ecco il trailer

Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con il personaggio che gli ha permesso di vincere il premio Oscar come miglior attore, ma questa volta non sarà da solo

Il secondo capitolo di Joker con Joaquin Phoenix protagonista è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche a partire dal 2 ottobre 2024, dopo l’enorme successo del 2020. L’interprete di uno dei personaggi più amati tra i nemici dei supereroi ha conquistato nel film precedente il premio Oscar come miglior attore per la sublime interpretazione della mentalità controversa del nemico di Batman.

Questa volta però Joker non sarà da solo. Sarà accompagnato da Lady Gaga, che negli ultimi anni si è conquistata un posto importante sia in tv che al cinema, grazie alle interpretazioni nei film “A Star Is Born”, “House of Gucci” e al grande successo nella quinta stagione della serie televisiva American Horror Story, sottotitolata “Hotel”.

Joker, un personaggio oltre il fumetto

Lady Gaga questa volta ha interpretato il ruolo dell’innamorata di Joker, mentre il film è stato nuovamente scritto e diretto dal regista Todd Phillips. Il celebre personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics e ideato da Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson, ha esordito nel 1940 nel primo numero della serie a fumetti Batman (vol. 1), ma guardando il trailer si intravede l’intenzione del regista di andare ancora una volta oltre la semplice riproduzione di un personaggio cattivo dei fumetti. Ciò che risalta subito agli occhi è la volontà di affrontare nuovamente una profonda riflessione sulla salute mentale, che questa volta è accompagnata con sequenze da musical in cui vengono esaltate le doti canore di Lady Gaga.

Joker, le grandi aspettative dopo il 2020

Dopo il successo del 2020 le aspettative nei confronti di questo sequel sono molto alte ed è proprio per questo che è sempre difficile riuscire a ripetersi nel mondo del cinema, dove spesso prevale la riflessione secondo cui “il primo film è sempre il migliore”, ma l’impressione è che il regista Todd Phillips abbia le carte in regola per stupire tutti ancora una volta. Staremo a vedere.

Ecco il trailer del film “Joker: Folie à Deux”