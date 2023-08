Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina in scena “Pagliuzze”

In programma domani 24 agosto l’ultimo appuntamento della rassegna estiva del Teatro dei 3 Mestieri “Fuori in scena 2023”

MESSINA- È in programma domani, giovedì 24 agosto a partire dalle ore 21.15, l’ultimo appuntamento della rassegna estiva del Teatro dei 3 Mestieri “Fuori in scena 2023” con lo spettacolo “Pagliuzze”, scritto e diretto da Alessia Cristofanilli, con protagonista l’attrice Giulia De Luca.

Uno spettacolo intenso, che può essere così presentato in attesa di assistervi dal vivo. “G. ci ha invitati a casa sua perché non riesce a dormire, non sappiamo se capita spesso, ma sappiamo che quella notte, questa notte, invece di girarsi nel letto, è qui davanti a noi a raccontarci cosa pensa dell’amore e del linguaggio. G. È una giovane donna e ha un’ idea tutta sua sulle ‘parole’, le definisce ‘ciò che ci avvelena’. Ma lei stessa ne usa tante, di parole, come una stand-up comedian è ironica, spigliata, gioca con la linguistica, sfida la sintassi, divora i neologismi.

Ma se da un lato si diverte ad esaminare con audacia e freddezza le dinamiche delle relazioni, dall’altro ci mostra un suo piccolo mondo, poco illuminato, un timido spaccato di verità in cui le parole diventano, poche, essenziali e poetiche”. Un monologo, insomma, quanto mai attuale che si inerpica con ironia sul terreno scosceso della funzione della parola, fino a mostrarci le sue più vertiginose e spigolose derive.