Al via il tour dell’autobus della Prevenzione per Maggio in…forma

La prima tappa dell’Autobus della Prevenzione di AMTS è all'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi al Villaggio Sant’Agata

È partito nella mattinata di oggi dalla sede della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, l’autobus della Prevenzione di AMTS per Maggio in…forma.

Tra le novità dell’edizione 2023 della campagna di prevenzione e informazione del tumore al seno, vi è l’importante collaborazione avviata con AMTS Catania Spa che ha messo a disposizione della Manifestazione un autobus per raggiungere le zone periferiche della Città.

Raffaella Tregua: “Avviciniamo la gente alla prevenzione”

“Grazie all’Autobus della Prevenzione – ha detto Raffaella Tregua, Vice Presidente della Fondazione Tregua – abbiamo organizzato una campagna itinerante che ci consente di raggiungere quartieri più marginali rispetto alla consueta tappa di Piazza Stesicoro, nel centro storico di Catania. L’obiettivo di questo progetto è avvicinare alla prevenzione un numero sempre maggiore di donne, migliorandone di conseguenza lo stile di vita.”

Raffaella Tregua, Vice Presidente della Fondazione Tregua e Francesca Catalano presidente Andos

La prima tappa dell’Autobus della Prevenzione di AMTS è all’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi al Villaggio Sant’Agata, dove dalle 9 alle 13.00 le mamme degli studenti dell’Istituto e hanno l’opportunità di prenotare la loro mammografia gratuita e di effettuare una visita senologica sul posto, grazie al servizio svolto dai medici volontari dell’ANDOS.

“Siamo felici di accogliere nel nostro Istituto i volontari di Maggio in…forma e dare la possibilità alle mamme che accompagnano i figli a scuola di prendersi cura anche di se stesse. Nel nostro Istituto abbiamo tante giovani mamme – ha detto la professoressa Di Blasi, dirigente scolastico dell’Istituto Pestalozzi – che per motivi economici non possono fare prevenzione e reputo che sia indispensabile per loro avere l’opportunità in loco di effettuare i controlli preventivi”.