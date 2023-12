Alba Parietti: “Il mio desiderio? Essere una vecchia trans sul grande schermo”

"Mi piacerebbe molto lavorare con registi come Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, Gabriele Salvatores, Pietro Almodovar e Ferzan Ozpetek"

Alba Pariettri non ha dubbi: “Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans, la saprei fare benissimo”. Poter interpretare una donna trans sul grande schermo, è questo il sogno della popolare attrice showgirl, che si rammarica di aver avuto, nella sua lunga carriera costellata di successi, poco tempo tempo per il cinema: “Ho sempre avuto una grande passione per la recitazione, avrei potuto fare di più, chissà… Mi piacerebbe molto lavorare con registi come Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, Gabriele Salvatores, Pietro Almodovar e Ferzan Ozpetek”.

Animo transgender

“Nel mondo transgender mi ci trovo benissimo, mi sento veramente a casa mia”, rivela in una intervista esclusiva all’Adnkonos la conduttrice. “Don Gallo – svela – diceva sempre che io ero come una della sue trans perché non mi sono mai adattata. Appena iniziavo ad avere credibilità facendo interviste o interventi politici di livello per cui mi guadagnavo la stima del pubblico, magari la settimana dopo mi mettevo a fare un balletto in mutande. Ecco, questo mio animo si avvicina molto a quello del mondo transgender”.