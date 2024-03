Alcamo, bilancio partecipato, la parola passa ai cittadini

Il Comune di Alcamo ha bandito l’avviso che si rivolge a tutti i residenti che abbiano compiuto 16 anni e alle associazioni senza scopo di lucro. Sarà possibile inviare proposte progettuali su temi di interesse sociale

ALCAMO – È stato pubblicato, già dal 15 marzo, l’avviso del Bilancio Partecipato che è uno strumento di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio Comune che integra la democrazia rappresentativa con quella diretta.

Bilancio partecipato, le proposte entro il 7 aprile

L’avviso prevede che, ogni soggetto residente ad Alcamo che abbia compiuto 16 anni e le associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale e/o territoriale presso il comune di Alcamo, possono far pervenire una sola proposta progettuale per il Bilancio Partecipato entro e non oltre il 7 aprile 2024, secondo la scheda che può essere scaricata dal sito del Comune.

Le aree tematiche del Bilancio partecipato

Le aree tematiche inserite nel progetto sono: ambiente; politiche giovanili e della terza età; attività culturali e sportive; attività sociali, attività di integrazione culturale dei popoli ed educative.

La proposta va presentata tramite posta elettronica indirizzata al domicilio digitale del Comune di Alcamo comunedialcamo.protocollo@pec.it (anche coloro i quali non siano in possesso di posta elettronica certificata possono utilizzare l’indirizzo indicato) scrivendo nell’oggetto “Bilancio Partecipato”; oppure consegna brevi manu al Protocollo Generale.

Il budget totale previsto è pari a 23.000 euro ed i tempi di realizzazione del progetto devono essere contenuti entro il 31 dicembre 2024; le proposte progettuali ritenute ammissibili da parte dell’organismo di controllo saranno consultabili per la votazione da parte dei cittadini sul sito del Comune.

I cittadini potranno scegliere i progetti da realizzarsi, esprimendo il proprio voto online (uno soltanto) collegandosi al sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it, sarà necessario entrare nel link “Bilancio Partecipato”, registrarsi alla sezione e inserire le proprie generalità.

Il cittadino che incontrerà delle difficoltà ad esprimere il proprio voto collegandosi autonomamente al sito, potrà recarsi presso l’ufficio delle Pubbliche relazioni Urp (negli orari di apertura) munito di documento di riconoscimento, dove verrà assistito nella fase di votazione.

Si voterà dal 29 aprile al 5 maggio

La votazione potrà essere effettuata a partire dal 29 aprile 2024 e fino alla scadenza prevista per il 5 maggio 2024.