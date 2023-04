Alcamo, città del sì e del dono in ricordo di Asia

Domani l’atto conclusivo dell’iniziativa promossa dal Comune per commemorare la giovane morta in un incidente stradale e “onorare” la scelta dei genitori, che hanno deciso di donarne gli organi

ALCAMO (TP) – Si terrà nella giornata di domani l’evento conclusivo del programma di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale alcamese in memoria della giovanissima Asia Nicosia, tragicamente scomparsa in un incidente stradale nel mese di settembre. La rassegna di eventi, intitolata “Il sì di Asia, donare è vita, donare è vivere”, fa riferimento al gesto esemplare dei genitori della ragazza scomparsa, che hanno deciso di donare gli organi della figlia, motivando la scelta come un dovere civico e morale. La giornata di domani sarà articolata in due momenti: la mattina presso la Cittadella dei Giovani dalle 9:30 alle 13:00, il pomeriggio presso il Centro Congressi Marconi, dalle 17:30 alle 19:00.

La sessione mattutina sarà dedicata ad attività laboratoriali pensate per gli studenti delle scuole, in collaborazione con la Polizia stradale di Trapani. Saranno presenti il vice questore Maria Adelaide Tedesco, il comandante della sezione di Alcamo Alberto Mazza, la Polizia municipale di Alcamo con il comandante Ignazio Bacile, alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio ( quali, ad esempio, Fidas- Croce Rossa- Anpas) e la Consulta Giovanile. Gli studenti saranno impegnati in attività di formazione/informazione su alcune tematiche quali: la guida in stato di ebbrezza, le tecniche di primo soccorso, le manovre salvavita, la donazione del sangue, il testamento biologico.

Ad allietare la mattinata, il Gruppo musicale “Eco” di Mirella Regina e Gaspare Schiavone. Nella medesima occasione, inoltre, sarà inaugurato il murale “Dono” di Rosalinda Carlino, alla presenza delle autorità, delle classi intervenute e con un coro degli alunni delle seconde del plesso “Vittorino da Feltre”. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato alla premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso di idee “DonArte, il valore terapeutico dell’Arte…come dono prezioso” e alla visione degli elaborati/spot realizzati dai ragazzi. A conclusione, si terrà un momento musicale a cura della pianista Lucia Cassarà dal titolo “Sinfonia per un Angelo- concerto per Asia”.

I precedenti appuntamenti sono andati in scena lo scorso mese. Il 9 marzo è stata la volta di una giornata di sensibilizzazione, al Centro Congressi Marconi, dedicata alla cultura e al valore della donazione degli organi. Tanti i relatori che hanno trattato l’argomento dal punto vista umano, di chi dona e di chi riceve, medico con i progressi della scienza, psicologico ed artistico. Il 31 marzo, invece, il focus è stato incentrato sull’educazione stradale e sull’importanza di osservare le norme comportamentali nell’ambito della circolazione. Un aspetto fondamentale per prevenire gli incidenti, sempre più numerosi e che coinvolgono sempre più spesso i giovani.