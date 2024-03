Alcamo, progetto europeo per lo sviluppo delle aree urbane

Oggi alle ore 12,30, nella Cittadella dei Giovani di Alcamo, uno degli incontri finali rivolto ai rappresentanti delle istituzioni locali. Il sindaco Surdi: “Strumento efficace per un futuro resiliente”

ALCAMO – Oggi alle ore 12,30, alla Cittadella dei Giovani, ci sarà uno degli incontri finali riguardanti il Progetto europeo Breed, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Cosme, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’economia sociale nelle comunità locali in Europa.

“Costruire comunità, resilienza e sviluppo sostenibile attraverso l’economia sociale” ha messo insieme cinque nazioni partner: Italia, Belgio, Grecia, Portogallo e Spagna che hanno coinvolto circa 60 Enti che si occupano di economia sociale ed in particolare, 18 sono quelli del nostro territorio.

Il progetto si rivolge alle aree urbane che, attualmente, affrontano sfide sociali, economiche e sanitarie, conseguenze della crisi Covid-19 e vuole incrementare la capacità delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni dell’economia sociale e della società civile nella promozione del cambiamento sociale.

Il consorzio del progetto è composto da sei partner con sede in cinque Paesi dell’Ue che rappresentano principalmente gli enti pubblici locali (Comuni): Comune di Alcamo; Fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani; Comune di Katerini (Grecia); comunità dei Comuni di Ribera Alta (Spagna); Comune di Paredes (Portogallo); Ensie (Belgio).

L’incontro è rivolto ai consiglieri comunali, alla consulta giovanile, alla consulta Pari Opportunità e Uguaglianza di Genere, ai dipendenti comunali, alle organizzazioni del terzo settore e a coloro che volessero partecipare.

Nei mesi di ottobre e novembre si sono svolti gli incontri in collaborazione con le organizzazioni dell’economia sociale, gli stakeholder e i partner, per identificare i bisogni locali, per dare risposta alle sfide contemporanee come la transizione ecologica e digitale, l’inclusione sociale e la valorizzazione dei beni comuni.

“Adesso – dichiara il sindaco Domenico Surdi – siamo alla fase finale del progetto Breed che prevede la costruzione dei Piani di azione locale in tutte le municipalità partner. Il nostro impegno è quello di stimolare l’innovazione sociale cittadina, sviluppando una visione comune dove partecipazione, condivisione e co-progettazione rappresentano strumenti efficaci e ambiziosi per un futuro resiliente”.