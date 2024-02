Alfa a Sanremo 2024 con “Vai!”, carriera, fidanzata e “Bellissimissima”

Tutto quello che c'è da sapere sul giovane cantante

Alfa è stato uno dei grandi protagonisti della 74esima edizione del festival di Sanremo 2024 con il brano “Vai”. Grandi soddisfazioni per lui sul palco dell’Ariston nonostante la giovane età (23 anni).

Chi è Alfa: età, nome

Alfa è un esponente della cosiddetta “Generazione Z”. Il suo vero nome è Andrea De Filippi e nelle sue canzoni mette l’amore al centro di ogni cosa, perché per lui essere romantici è la vera rivoluzione.

Dopo un 2023 travolgente in cui ha scalato le classifiche e ha fatto due tour sold out, la partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta, per Alfa, la realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico.

Chi è la fidanzata?

L’ultimo nome associato ad Alfa è quello di Sofia Marco, giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School di Genova, squadra che milita nel campionato di Serie B1. In passato sembrerebbe che il giovane cantante abbia avuto una relazione con Virginia Montemaggi, influencer milanese apparsa nel videoclip di “Cin Cin. Tuttavia i due hanno sempre smentito le indiscrezioni.

I brani più apprezzati e Bellissimissima

Le canzoni di Alfa sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli disco di platino con “Cin Cin” e “Bellissimissima”, 4 dischi di platino con “TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust” e 8 dischi d’oro.

Alfa a Sanremo 2024 con “Vai!”

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai

Il testo del brano “Vai!”, cantato da Alfa a Sanremo 2024, esprime il desiderio di godere appieno, senza remore, i propri sentimenti: “Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite”.