L’allarme della Fao: “Manca l’acqua a 2,4 miliardi di persone”

“Oggi, 2,4 miliardi di persone vivono in paesi con situazioni di stress idrico. La Terra è chiamata ‘il pianeta blu’, ma non dimentichiamo che solo il 2,5% della sua acqua è potabile e che non è affatto distribuita in modo equo. E si sta rapidamente esaurendo”. E’ l’allarme lanciato dalla Fao in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione promossa dalla Fao, quest’anno dedicata alla risorsa idrica: “L’acqua è vita, l’acqua è cibo”.

“Se ci assumiamo l’impegno di non lasciare nessuno indietro, le azioni a favore dell’acqua non possono attendere” si legge nella brochure diffusa oggi.