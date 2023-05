Allarme febbre rientrato, Papa Francesco sta meglio: ripresi gli incontri

Sempre oggi il Papa ha anche firmato alcune nuove nomine.

Paura rientrata per la salute di Papa Francesco dopo la febbre di ieri. Il pontefice oggi ha ripreso la sua consueta giornata di lavoro intrattenendo diverse udienze. In separati incontri, ha ricevuto mons. Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, una delegazione della Chiesa Ortodossa di Atene, il rev. Wagner Ferreira da Silva, presidente dell’associazione Can‡Æo Nova, una delegazione della Universidad Loyola di Siviglia, e i partecipanti al convegno promosso da «La Civiltà Cattolica» e dalla Georgetown University. Sempre oggi il Papa ha anche firmato alcune nuove nomine.