Allarme infortuni in casa Psg, distorsione alla caviglia per Neymar

L'attaccante brasiliano del club parigino ha lasciato il campo in barella nel corso della rocambolesca vittoria per 4-3 sul Lille

Il brasiliano Neymar, stella del Psg, “ha subito una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Lille e oggi è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. Non ha rivelato alcuna frattura. Una nuova valutazione del legamento sarà effettuata in 48 ore”. Questo il bollettino medico del Psg sulle condizioni dell’attaccante verdeoro che aveva lasciato il campo ieri in barella nella vittoria per 4-3 sul Lille.

Stop anche per Nuno Mendes

Per quanto riguarda “Nuno Mendes, anch’egli infortunatosi durante la partita contro il Lille, soffre di un piccolo stiramento al legamento mediale del ginocchio destro. Tra 48 ore verrà effettuata una nuova valutazione”, spiega il club parigino.