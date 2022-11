Allarme salmonella, ritirati lotti di uova: ecco quali

Chi ha acquistato i lotti indicati non deve consumare il prodotto ma deve riportare la confezione al punto vendita in cui l'ha acquistata

Uova richiamate dal mercato per la presenza di salmonella. Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo per i lotti (22420650AVI; 22420655AVI; 22430669AVI; 22440674AVI; 22420634AVI; 22420648AVI) del marchio Aurora Srl (Falconara Marittima, An), denominazione di vendita ‘Copav’.

I motivi del richiamo la “positività per salmonella enteritidis a seguito di campionamento ufficiale delle feci di galline ovaiole, eseguito da Asur Area Vasta 2 il 27 ottobre”, si legge nel richiamo. Chi ha acquistato i lotti indicati “non deve consumare il prodotto” ma deve “riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l’ha acquistata”.