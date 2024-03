Allenatore “pulcini” sostituisce un bambino: il padre entra in campo e lo prende a calci

La vicenda è accaduta nel centro sportivo di Mezzano, vicino Ravenna

Incredibile episodio accaduto nel centro sportivo di Mezzano, luogo nella zona di Ravenna. Come ricostruito dalla stampa locale, nel corso di una partita tra “pulcini” della squadra locale e il Cervia, si sarebbe accesa una forte rissa tra l’allenatore di una delle due squadre e il genitore di uno dei bambini scesi in campo.

Nello specifico, un uomo non avrebbe gradito la sostituzione del figlio. Per questo motivo, in compagnia della moglie sarebbe sceso in campo. Insulti e minacce all’indirizzo dell’allenatore del figlio in un primo momento, quindi la rissa con testate e calci. Il tutto, sotto gli occhi perplessi di tutti i presenti.

Allenatore “pulcini” aggredito da un genitore: la ricostruzione

Nello specifico, a subire l’aggressione è stato l’allenatore “Pulcini” del Mezzano, il 22enne Mattia Gallamini. Alla sua prima esperienza in panchina, il giovane allenatore ha sostituito un bambino all’ultimo minuto del primo tempo a causa di un problema alla scarpa. Una scelta che ha fatto scattare l’incredibile rabbia del padre del bambino coinvolto che, sceso in campo, ha insultato e aggredito l’allenatore del figlio. Trasferito in pronto soccorso dopo l’aggressione (con testate, calci e pugni), il giovane non avrebbe escluso l’ipotesi di una denuncia.