Allerta meteo arancione in Sicilia, scuole chiuse in diverse località: l’elenco

Scatta l'allerta meteo arancione in Sicilia, le amministrazioni locali chiudono le scuole a scopo precauzionale.

L’allerta meteo diramata per la giornata di domani, lunedì 3 aprile, da parte del Dipartimento della Protezione civile regionale ha messo in allarme diversi Comuni siciliani, in particolare in quelle località della fascia nord-orientale dove si prevedono le precipitazioni più forti.

In provincia di Messina, dove dalla mezzanotte entrerà in vigore l’allerta meteo arancione, le amministrazioni hanno disposto la chiusura delle scuole a scopo precauzionale attraverso apposite ordinanze.

Allerta meteo arancione, l’elenco delle scuole chiuse

Gli istituti rimarranno chiusi nei Comuni di Furci Siculo, Roccalumera, Letojanni e Santa Teresa di Riva, così come reso noto dalle amministrazioni locali.

Maltempo in Sicilia, le previsioni di domani

Sono attese piogge da “sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati“.

Le precipitazioni saranno “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie Sicilia occidentale”. Atteso anche un brusco calo delle temperature, con massime che si aggireranno sui 16-17 gradi.

I venti si mostreranno “forti o di burrasca, prevalentemente dai quadranti settentrionali”. Situazione mari: “Da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia, in attenuazione dalla sera; molto mossi il Tirreno e lo Ionio, dal pomeriggio localmente agitati”.