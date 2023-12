Almanacco dell’1 dicembre: si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS

Santo del giorno, ricorrenze e anniversari del primo giorno dell'ultimo mese dell'anno.

L’1 dicembre è il 335esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 30 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del primo giorno dell’ultimo mese dell’anno, con santo del giorno, anniversari, compleanni e curiosità.

Cosa si celebra l’1 dicembre: santo del giorno e giornate

Il santo del giorno dell’1 dicembre è Sant’Eligio, il protettore dei maniscalchi, ma è anche il terzo giorno della Novena all’Immacolata in attesa dell’8 dicembre.

Nel primo giorno di dicembre si celebra anche la Giornata mondiale contro l’AIDS (o HIV), una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro il virus che ha ucciso oltre 25 milioni di persone nel mondo. In Italia, inoltre, è anche il Linux Day: si tratta di una manifestazione no-profit per promuovere il sistema operativo GNU/Linux e il software libero.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i VIP nati l’1 dicembre, che quindi festeggiano il loro compleanno oggi. Tra loro: Woody Allen, noto regista statunitense; Carol Alt, modella e attrice statunitense; Tahar Ben Jelloun, scrittore e poeta marocchino; Gianmarco Marcello, rapper conosciuto come Mondo Marcio; Daniel Pennac, scrittore francese; Giulia e Silvia Provvedi, “Le Donatella”, cantanti e personaggi televisivi; Dimartino, calciatore italiano; Salvatore Schillaci, calciatore palermitano; Sun Yang, nuotatore cinese.

In questa giornata si ricorda anche l’anniversario di morte di Vittorio Emanuele Orlando, giurista e politico italiano, del pontefice Leone X e del politico israeliano David Ben-Gurion.

Accadde oggi, 1 dicembre

L’almanacco del giorno si conclude con alcuni anniversari da ricordare.

1328: Un terremoto interessa la città di Norcia.

1640: Il Portogallo ottiene (nuovamente) l’indipendenza dalla Spagna.

1822: Pietro I diventa imperatore del Brasile.

1913: La Ford introduce la prima catena di montaggio. Da allora inizia l’era della produzione di massa, un modello commerciale che esiste ancora al giorno d’oggi. Nello stesso anno, l’Impero ottomano firma il trattato di Bucarest e ufficializza il passaggio dell’isola di Creta alla Grecia.

1918: Danimarca e Regno d’Islanda firmano l’Atto d’unione. Nello stesso anno, la Transilvania si unisce al Regno di Romania (infatti l’1 dicembre è festa nazionale in Romania). Inoltre, il primo dicembre del 1918 nasce anche il Regno di Jugoslavia dall’unione di serbi, croati e sloveni.

1949: Nasce Pablo Escobar, noto trafficante di droga e criminale colombiano.

1952: Christine Jorgensen (danese) è la prima donna transessuale a subire con esito positivo un’operazione chirurgica per il cambio di sesso. A riportare la notizia, in prima pagina, è il New York Daily News.

1955: Rosa Parks rifiuta di cedere il post sull’autobus a un cittadino bianco a Montgomery, Alabama. Si tratta di uno dei momenti più importanti nella storia della lotta per i diritti civili per la comunità afroamericana.

1959: Dodici Stati firmano il Trattato Antartico per la definizione d’uso delle parti disabitate dell’Antartide. Tra questi c’erano USA e URSS.

1960: La Repubblica Centrafricana ottiene l’indipendenza dalla Francia.

1963: Il Nagaland diventa il 16º Stato dell’India

1970: In Italia viene approvata la legge sul divorzio, che porta il nome dei firmatari Loris Fortuna e Antonio Baslini.

1973: Muore David Ben-Gurion, tra i fondatori dello Stato d’Israele e premier del Paese dal 1948 al 1954. Nello stesso giorno, in più, inizia l’auto-governo della Papua Nuova Guinea.

1988: Benazir Bhutto diventa la prima donna premier del Pakistan.

1989: Papa Giovanni Paolo II incontra e riceve Michail Gorbačëv in Vaticano.

2000: Vicente Fox presta giuramento come 55° presidente del Messico.

2001: Prima edizione del Linux Day in Italia.

2009: L’1 dicembre di quell’anno segna l’entrata in vigore del trattato di Lisbona sull’Unione Europea.

2019: Primo caso ufficializzato di Covid-19 a Wuhan in Cina.

