Almanacco 13 giugno, è Sant’Antonio di Padova: anniversari, ricorrenze e compleanni

Il 13 giugno è il 164º giorno del calendario gregoriano e mancano 201 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze, compleanni e curiosità.

Cosa si celebra il 13 giugno

Nella giornata del 13 giugno, la Chiesa Cattolica celebra Sant’Antonio di Padova, monaco agostiniano (poi francescano) il cui nome di battesimo era Fernando Martins. I fedeli lo considerano protettore del Portogallo, dei poveri, degli oppressi, degli orfani, dei prigionieri, dei naufraghi, dei bambini malati, dei vetrai e dei pescatori, delle reclute, ma anche delle donne incinte, degli affamati, dei viaggiatori e degli oggetti smarriti, degli animali, dei fidanzati e anche del matrimonio.

Si celebra anche la Giornata Internazionale di sensibilizzazione dell’albinismo (ONU).

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 13 giugno, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Chris Evans, attore statunitense; Gabriella Giammanco, politica e giornalista italiana; Ban Ki-moon, politico sudcoreano; Maria Latella, giornalista e conduttrice italiana; Veridiana Mallmann, modella e showgirl brasiliana; Monsignor Milingo, ex vescovo noto per la sua dedizione all’esorcismo; Michele Zarrillo, cantautore italiano;

Anniversari di nascita

James Clerk Maxwell, matematico e fisico scozzese;

John Nash, matematico statunitense, Premio Nobel;

Paavo Nurmi, atleta finlandese;

Fernando António Nogueira Pessoa, poeta portoghese.

Accadde oggi, 13 giugno

313 – Costantino I e Licinio promulgano l’Editto di Milano, grazie al quale si concesse all’interno dell’Impero romano la libertà di culto (anche per i cristiani, al tempo perseguitati).

1774 – Lo Stato di Rhode Island mette fuori legge l’importazione di schiavi; è la prima delle 13 colonie americane a farlo.

1878 – Inizia il Congresso di Berlino.

1942 – Negli Stati Uniti nasce l’Ufficio per l’informazione di guerra.

1946 – Dopo il referendum del 2 giugno e la nascita della Repubblica italiana, Umberto II di Savoia lascia l’Italia.

1970 – “The Long and Winding Road” è l’ultima hit numero 1 in classifica dei Beatles.

1995 – Il presidente Jacques Chirac annuncia la ripresa dei test nucleari in Polinesia

2005 – Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per le accuse di pedofilia.