Il 14 luglio è la Giornata mondiale degli Squali: l’almanacco del giorno

Anniversari, ricorrenze, compleanni e altre curiosità sulla giornata del 14 luglio.

Il 14 luglio è il 195º giorno del calendario gregoriano e mancano 170 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari.

Cosa si celebra il 14 luglio

Si festeggia la Giornata mondiale degli Squali, una giornata dedicata alla sostenibilità e alla protezione degli ambienti marini e di questa specie animale molto apprezzata e importante per gli ecosistemi naturali. Proprio nel 2023, si registra anche un aumento di avvistamento di squali bianchi in Sicilia (l’ultimo a Milazzo, ripreso in un video diventato virale). In Francia si celebra la Festa nazionale francese, che non ricorda l’anniversario della presa della Bastiglia ma il giorno dell’Unità nazionale.

Il santo del giorno del 14 luglio è San Camillo de Lellis, patrono dei malati, degli ospedali, degli infermieri, della sanità militare e anche dell’Abruzzo.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 14 luglio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Domizio Cipriani, consulente finanziario italiano; Ignazio Moser, ex campione di ciclismo; Renato Pozzetto, attore e comico italiano;

Anniversari di nascita

Ingmar Bergman, regista svedese;

Buenaventura Durruti, sindacalista e rivoluzionario anarchico spagnolo;

Gerald Ford, 38esimo presidente degli USA;

Natalia Ginzburg, scrittrice italiana;

Gustav Klimt, artista austriaco;

Isaac Bashevis Singer, scrittore polacco, premio Nobel;

Anniversari di morte

Anne-Louise Germaine Necker, baronessa di Staël-Holstein, scrittrice nota come Madame de Staël;

Giuseppe Prezzolini, giornalista, scrittore ed editore italiano;

Eugenio Scalfari, giornalista e scrittore italiano;

Henry McCarty, noto criminale statunitense noto come “Billy The Kid”.

Accadde oggi, 14 luglio

1789 – Presa della Bastiglia, inizia la Rivoluzione francese contro il potere assoluto del re.

1795 – La Marsigliese diventa l’inno ufficiale francese.

1880 – Il 14 luglio si celebra la prima Fête de la Fédération, Festa nazionale francese.

1881 – Viene ucciso il noto criminale statunitense Billy the Kid.

1933 – Vengono messi fuori legge tutti i partiti politici eccetto il Partito Nazista.

1943 – In Sicilia, durante la Seconda guerra mondiale, si consuma il massacro di Biscari per mano di soldati alleati.

1948 – Attentato a Palmiro Togliatti, a sparare è lo studente universitario Antonio Pallante.

1969 – L’esercito di El Salvador invade l’Honduras e inizia la guerra del calcio.

1977 – Il 14 luglio inizia il celebre blackout di New York, che manderà in tilt la città per diversi giorni.

1983 – Prima distribuzione del videogioco Mario Bros. in versione arcade in Giappone.

2002 – Durante la Festa nazionale francese, il presidente della Repubblica francese Jacques Chirac subisce un attentato ma rimane illeso.

2011 – Il Sudan del Sud entra a far parte dell’ONU

2016 – Strage di Nizza, un Tir si scaglia contro la folla e uccide 86 persone.

