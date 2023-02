Almanacco 16 febbraio: santo del giorno, anniversari e curiosità

Il 16 febbraio è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili: ecco l'almanacco del giorno con anniversari e ricorrenze da ricordare.

Il 16 febbraio è il 47º giorno del calendario gregoriano e mancano 318 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze e curiosità.

Cosa si celebra il 16 febbraio

Il 16 febbraio la Chiesa Cattolica ricorda San Giuliana Vergine, martire sotto l’imperatore Diocleziano. Le celebrazioni in suo onore sono particolarmente sentite in Campania ma anche nei Paesi Bassi. I fedeli la considerano protettrice delle partorienti e degli ammalati.

In due Paesi è festa nazionale: Lituania e Corea del Nord. In più, in Italia è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 16 febbraio, che celebrano il loro compleanno in questa giornata. Tra loro: Claudio Amendola, attore italiano; Federico Bernardeschi, calciatore; Amedeo Goria, giornalista italiano; John McEnroe, tennista; Valentino Rossi, pilota motociclistico.

Anniversari di nascita

Achille Castiglioni, architetto italiano;

Kim Jong Il, ex direttatore della Corea del Nord.

Anniversari di morte

Giosuè Carducci, poeta premio Nobel;

Andrei Chikatilo, serial killer russo;

Accadde oggi, 16 febbraio

1918: La Lituania dichiara l’indipendenza da Russia e Germania.

1936: Il 16 febbraio il Fronte Popolare vince le elezioni. Mancano 4 mesi all’inizio della Guerra civile spagnola.

1941: Nasce Kim Jong-il, ex dittatore nordcoreano e padre dell’attuale leader Kim Jong-un. Per ricordare la sua nascita, il 16 febbraio in Corea del Nord si celebra la Giornata della Stella Luminosa.

1946: Entra in funzione ENIAC, primo computer general purpose della storia.

1959: A Cuba Fidel Castro diventa primo ministro del Governo rivoluzionario.

1976: Iniziano le trasmissioni di Radio 105.

1985: Durante la guerra in Libano (1982-2000) nasce la milizia islamica Hezbollah.

1986: Naufragio della nave da crociera sovietica Mikhail Lermontov a Marlborough Sounds, Nuova Zelanda.

1991: Assassinio del capo dei Contras in Nicaragua, Enrique Bermúdez.

2005: Dopo la ratifica da parte di Mosca, entra in vigore il 16 febbraio il Protocollo di Kyoto, trattato internazionale sul riscaldamento globale. Sono 121 Paesi ad aderire.

2016: Muore al Cairo Boutros Boutros-Ghali, segretario dell’Onu dal 1992 al 1996.

Immagine di repertorio