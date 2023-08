Almanacco di oggi, 18 agosto: santo del giorno, compleanni, oroscopo

Il 18 agosto è il 230º giorno del calendario gregoriano. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Il 18 agosto è il 230º giorno del calendario gregoriano (231º negli anni bisestili). Mancano 135 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 18 agosto: santo del giorno

Il 18 agosto la chiesa ricorda sant’Elena, madre di Costantino, l’imperatore che diede libertà di culto ai cristiani. Attenta alle necessità dei poveri e di profonda fede cristiana costruì importanti basiliche ed è ricordata per il rinvenimento della vera Croce di Cristo.

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati il 18 agosto che oggi celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Sergio Castellitto, attore e regista italiano, Carlo Cottarelli, economista italiano, Mika, Cantante libanese – inglese, Elsa Morante, scrittrice italiana e il regista Roman Polanski.

Accadde oggi, 18 agosto

1227 – muore Gengis Khan, uno dei più grandi conquistatori di tutti i tempi. Grazie al suo genio militare, l’impero mongolo -che egli stesso fonda riunendo diverse tribù- raggiunge un’estensione immensa, dalla Cina alla Russia, fino al Medio Oriente e all’Europa orientale. Marco Polo, ospite alla sua corte, resterà ammirato della figura di Gengis Khan.

1964 – Il Sudafrica viene escluso dai Giochi Olimpici di Tokyo per il suo rifiuto a condannare l’apartheid. Il comitato olimpico annuncia la decisione da Losanna, dopo la scadenza dell’ultimatum concesso al paese perché dichiarasse ufficialmente il suo rifiuto ad ogni tipo di discriminazione razziale. Il sud Africa non verrà mai più ammesso alle Olimpiadi fino al 1992, quando viene accettato ai giochi di Barcellona dopo l’abolizione dell’apartheid.

2009 – Muore Fernanda Pivano. Nata a Genova nel 1917, traduttrice di Edgar Lee Masters e di Ernest Hemingway, di cui firma una importante biografia, fa scoprire agli italiani grandi scrittori nordamericani come Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner, Norman Mailer, promuove la conoscenza in Italia di scrittori della ‘beat generation’ come Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso. Scrittrice, giornalista, critica e traduttrice, continua fino all’ultimo a far conoscere in Italia i giovani narratori statunitensi di talento, come Erica Jong, Jay McInerney, Bret Easton Ellis e David Foster Wallace.