Il 23 febbraio è la Festa della donna “originale”: l’almanacco del giorno

Guerra in Ucraina, giornata della donna, la morte di Stanlio: ricorrenze e anniversari nell'almanacco del 23 febbraio.

Il 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano e mancano 311 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 23 febbraio

La Chiesa Cattolica, che nella giornata del 23 febbraio 2023 entra nel secondo giorno di Quaresima, ricorda san Renzo e San Policarpo di Smirne, vescovo e Martire.

In Guyana è Festa nazionale, mentre in Russia – in un giorno vicinissimo al primo anniversario dell’inizio della nuova guerra in Ucraina – è il Giorno dei difensori della Patria. Inoltre, il 23 febbraio ricorre l’originale Giornata internazionale della donna: oggi la Festa della donna si celebra l’8 marzo, ma un tempo la data era a fine febbraio. La data in questione ricorda l’inizio delle diverse battaglie e rivendicazioni per l’uguaglianza di genere e i diritti delle notte avviate dal Partito socialista negli Stati Uniti. Manifestazioni che hanno fatto la storia e si sono diffuse, nel giro di poco tempo, ben oltre i confini statunitensi.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 23 febbraio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Emily Blunt, attrice inglese; Annalisa Cuzzocrea, giornalista italiana; Simona Molinari, cantante italiana; David Sylvian, musicista inglese; Rino Tommasi, giornalista sportivo e conduttore TV.

Anniversari di nascita

George Händel, compositore tedesco;

Kazimir Malevich, pittore russo.

Anniversari di morte

John Quincy Adams, sesto presidente USA;

Paul Claudel, poeta e diplomatico francese;

Carl Friedrich Gauss, matematico tedesco;

John Keats, poeta inglese;

Arthur Stanley Jefferson, attore noto come Stan Laurel (Stanlio in Italia).

Accadde oggi, 23 febbraio

303: L’imperatore Diocleziano emana l’Editto per la persecuzione dei fedeli cristiani.

532: L’imperatore Giustiniano ordina la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli.

1453: A Magonza (Germania), viene stampato il primo libro con la stampa a caratteri mobili: si tratta della Bibbia.

1848: Inizia l’insurrezione degli operai di Parigi, una rivolta della lunga serie di quell’anno in tutta Europa.

1883: In Alabama entra in vigore la Legge Antitrust: è il primo Stato degli USA ad approvarla.

1903: Il 23 febbraio il trattato cubano-americano ufficializza la cessione di Guantánamo da parte di Cuba agli Stati Uniti.

1909: negli Stati Uniti si svolge la prima Giornata internazionale della donna.

1947: Viene fondata l’Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO)

1960: Demolizione dello stadio Ebbets Field a Brooklyn.

1991: Dopo un golpe in Thailandia, il generale Sunthorn Kongsompong depone il premier Chatichai Choonhavan.

1998: Osama bin Laden emette una fatwā e dichiara l’inizio della jihād contro tutti gli ebrei e i crociati. Nello stesso 23 febbraio Netscape Communications Corporation annuncia la nascita del browser Mozilla.

2022: In Ucraina inizia lo stato d’emergenza. Il successivo giorno inizierà la cosiddetta “operazione speciale” della Russia contro il Paese.

Immagine di repertorio