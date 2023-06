Almanacco 24 giugno, buon onomastico Giovanni: santo del giorno e anniversari

La festa di San Giovanni, la scoperta di Terranova e altre curiosità del giorno nell'almanacco del 24 giugno di QdS.it.

Il 24 giugno è il 175º giorno del calendario gregoriano e la Chiesa Cattolica celebra San Giovanni Battista: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 24 giugno

Per i cattolici, il 24 giugno il santo del giorno è Giovanni Battista. Tanti Comuni e chiese intitolate al santo, figlio di Elisabetta (cugina di Maria), saranno quindi in festa. Ma sarà festa anche in Québec. E sarà tempo di portare avanti le tradizioni legate alla festa di San Giovanni, come la preparazione dell’acqua con erbe e fiori spontanei o la raccolta delle noci per preparare il Nocino.

Ricorre inoltre la Giornata Internazionale delle donne nella diplomazia.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati del 24 giugno, che celebrano il proprio compleanno sotto il segno del Cancro. Tra loro: Lorenzo Giovanni Arbore, in arte Renzo Arbore, musicista e personaggio televisivo; Piero Barone, cantante lirico e membro del gruppo “Il Volo”; Thomas De Gasperi, cantante italiano del duo “Zero Assoluto”; Emilio Fede, giornalista italiano; Vladimir Luxuria, artista e politica italiana; Lionel Messi, calciatore argentino; Alessandra Moretti, politica italiana.

Anniversari di nascita

Geoffrey Arnold Beck (Jeff Beck), chitarrista statunitense;

Ambrose Gwinnett Bierce, scrittore e giornalista statunitense;

Juan Manuel Fangio, pilota argentino;

Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano.

Anniversari di morte

Lucrezia Borgia, aristocratica italiana, una delle donne più note del Rinascimento;

Paolo Salvati, pittore e artista italiano;

John McAfee, informatico e inventore dell’antivirus che porta il suo nome.

Accadde oggi, 24 giugno

79 – Tito diventa imperatore romano.

1497 – Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Giovanni Caboto scopre Terranova e Labrador.

1664 – Fondazione della colonia del New Jersey.

1793 – La Francia adotta la prima Costituzione repubblicana.

1901 – Il 24 giugno viene inaugurata la prima mostra dei lavori di Pablo Picasso.

1939 – Il Siam diventa Thailandia.

1944 – Eccidio della Bettola: 32 le vittime della vendetta tedesca nei confronti dei partigiani che avevano progettato un attentato – poi fallito – per far saltare il ponte sulla Statale 63 alla Bettola.

1950 – Canonizzazione di Maria Goretti da parte di Papa Pio XII in piazza San Pietro.

1965 – Il 24 giugno di quell’anno si tiene il primo concerto dei Beatles in Italia.

1981 – Prima dichiarata apparizione della Vergine Maria a Međugorje.

1985 – Francesco Cossiga diventa l’ottavo presidente della Repubblica Italiana con 752 voti su 977.

2003 – Esce il primo album da solista di Beyoncé, “Dangerously in Love”.

2010 – Termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut.