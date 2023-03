Il 25 marzo, tra Dantedì e Annunciazione del Signore: anniversari e ricorrenze

Giornate letterarie, il compleanno di due "giganti" della musica e altre curiosità sulla giornata del 25 marzo.

Il 25 marzo è l’84º giorno del calendario gregoriano e mancano 281 giorni alla fine dell’anno: in Italia si celebra il Dantedì e la Chiesa Cattolica ricorda l’Annunciazione del Signore. Ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze, compleanni, anniversari e curiosità interessanti.

Cosa si celebra il 25 marzo

Nella Giornata del 25 marzo, la Chiesa Cattolica celebra l’Annunciazione del Signore, cioè l’annuncio del concepimento verginale di Maria. Un tempo, inoltre, prima del Concilio di Nicea I, questa giornata rappresentava anche la data dell’equinozio di primavera (che oggi, invece, è tra il 20 e il 21 marzo).

Il 25 marzo ricorre anche la Giornata internazionale in ricordo delle vittime delle schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. In Italia si celebra una giornata dedicata al “padre” della letteratura, Dante, che prende il nome di “Dantedì“; per gli amanti della lettura da ricordare anche la ricorrenza del Tolkien Reading Day (dedicata ai fan de “Il signore degli anelli”). In Grecia e a Cipro si celebra la Festa dell’Indipendenza, mentre a San Marino ricorre l’anniversario dell’Arengo del 1906.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 25 marzo, che in questa giornata di inizio primavera festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Naftali Bennett, politico israeliano; Donato Carrisi, scrittore, giornalista e regista italiano; Elton John, cantante e musicista inglese; James Arthur “Jim” Lovell Jr, astronauta statunitense; Anna Maria Mazzini, celebre cantante italiana meglio nota come “Mina”; Leonardo Spinazzola, calciatore italiano.

Anniversari di nascita

Tina Anselmi, partigiana italiana;

Aretha Franklin, cantante statunitense;

Jack Ruby, criminale statunitense.

Anniversari di morte

Vigor Bovolenta, pallavolista italiano;

Claude-Achille Debussy, pianista e compositore francese;

Giovan Battista Marino, poeta e scrittore italiano;

Frédéric Mistral, scrittore francese e Premio Nobel;

Paolo Poli, attore teatrale italiano.

Accadde oggi, anniversari 25 marzo

1296 – A Palermo viene incoronato re Federico III d’Aragona.

1436 – Dopo la pace con l’Impero ottomano, Venezia perde tutti i possedimenti in Grecia.

1634 – Fondazione della Colonia del Maryland.

1798 – Richard Trevithick applica alle sue carrozze la macchina a vapore e crea il primo veicolo senza trazione animale.

1807 – Slave Trade Act, la legge abolisce la tratta degli schiavi nell’Impero britannico.

1821 – Il 25 marzo la Grecia si dichiara indipendente dall’Impero ottomano.

1857 – Leon Scott brevetta il fonoautografo, antenato del fonografo e del grammofono

1876 – Agostino Depretis diventa presidente del Consiglio dei ministri del Regno d’Italia per la prima volta.

1918 – La Bielorussia si proclama indipendente.

1924 – Il 25 marzo la Grecia proclama la Repubblica.

1947 – Una tragica esplosione in una miniera di carbone in Illinois provoca 111 morti.

1957 – Alle 18:46 del 25 marzo a Roma si firma il trattato istitutivo del Mercato comune europeo (MEC): ne fanno parte Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

1965 – Marcia per i diritti civili da Selma a Montgomery (Alabama), guidata da Martin Luther King.

1969 – Amsterdam: John Lennon e Yōko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 marzo)

2001 – Entrano in vigore gli Accordi di Schengen per Danimarca, Finlandia e Svezia, Islanda e Norvegia.

