Primavera 2023, ecco quando inizia e l’orario dell’equinozio

Momento astrologico importante, inizia la stagione primaverile: immagini, frasi e curiosità sull'equinozio del 20 marzo 2023.

La primavera 2023 è ufficialmente arrivata con l’equinozio nella sera tra il 20 e il 21 marzo: ecco di cosa si tratta e perché segna la fine dell’inverno e l’inizio di una nuova stagione.

Presto, l’ultimo sabato del mese di marzo, sarà anche il momento di cambiare nuovamente orario con il ripristino dell’ora legale. Altro momento che segna il passaggio alla nuova stagione e alle giornate più lunghe e luminose.

Primavera 2023, quando inizia: l’equinozio del 21 marzo

Quest’anno l’equinozio di primavera cade esattamente alle 22.24 (ora italiana) di lunedì 20 marzo 2023. Si tratta dell’evento astronomico durante il quale i raggi solari risultano perpendicolari all’asse di rotazione della Terra. Si chiama equinozio proprio perché il giorno e la notte hanno la stessa durata e il numero delle ore di luce è più o meno uguale a quello delle ore di buio.

Nello stesso giorno, il 21 marzo, per gli amanti dell’Oroscopo e delle Stelle, secondo la tradizione greca il Sole interseca la costellazione dell’Ariete. Questo è quindi il primo segno della primavera, seguito poi dal Toro.

Benvenuta primavera 2023, le immagini più belle

Ecco alcune immagini simbolo della stagione dei fiori.

I momenti più belli della stagione

La cosa migliore dell’arrivo della primavera è sicuramente l’inizio delle giornate più lunghe e luminose, ma ci sono anche eventi culturali da non dimenticare: un esempio sono le Giornate FAI del 25 e del 26 marzo, che animeranno il primo weekend primaverile con siti meravigliosi aperti in tutta Italia.

La primavera è anche il momento della fine del letargo e del “risveglio” per i più pigri. Ed è anche il periodo dei fiori: certo, non è una bella notizia per chi soffre di allergie, ma è uno stimolo per i tanti fortunati che non hanno questo problema a organizzare delle belle gite in campagna.

Quando arriva l’estate

La primavera 2023 è appena iniziata, ma in tanti pensano già all’estate. Il solstizio d’estate, che segna il passaggio alla stagione più calda per l’emisfero boreale, cade di norma il 21 giugno.